"Je me réjouis de poursuivre mon engagement avec l'administration américaine", a déclaré M. Albanese à la presse avant son départ pour l'Inde, sans préciser la date de son voyage aux États-Unis.

SYDNEY (Reuters) - Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré mercredi qu'il se rendrait aux Etats-Unis pour une réunion bilatérale avec le président Joe Biden après son voyage en Inde cette semaine.

M. Albanese devrait signer un pacte attendu depuis longtemps pour la construction d'une flotte de sous-marins nucléaires au cours de sa visite aux Etats-Unis la semaine prochaine, a rapporté le Sydney Morning Herald mardi.

M. Albanese devrait se rendre à la cérémonie de signature, qui devrait avoir lieu lundi à San Diego, en compagnie de M. Biden et du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a indiqué le journal, citant ses propres sources.

"Nous ferons bientôt d'autres annonces sur les détails des dispositions qui seront prises", a déclaré M. Albanese.

M. Albanese a déclaré que son gouvernement souhaitait diversifier les échanges avec l'Inde, sixième partenaire commercial de l'Australie, et qu'il conduirait une délégation d'entreprises lors de la première visite d'un Premier ministre australien depuis 2017.

"La vérité est que l'Inde, ainsi que l'Indonésie, deviendront les troisième et quatrième plus grandes économies du monde dans les années à venir. Cela représente une opportunité incroyable pour l'Australie", a déclaré M. Albanese.

M. Albanese arrivera en Inde dans le courant de la journée de mercredi et y restera jusqu'à samedi. Il rejoindra le Premier ministre indien Narendra Modi pour le sommet annuel des dirigeants australiens et indiens à New Delhi, et se rendra également à Ahmedabad et à Mumbai.