Le Premier ministre australien Morrison cherche à convaincre les électeurs des allégements budgétaires

Le Premier ministre Scott Morrison, confronté à une élection difficile en mai, a mené le blitz marketing avec un barrage d'interviews dans les médias, affirmant que l'allègement était nécessaire pour faire face à la hausse des prix du carburant.

"C'est responsable parce que c'est ciblé et c'est pour une période temporaire car ces impacts du coût de la vie sont réels et ils sont là en ce moment", a déclaré Morrison à un intervieweur radio.

D'autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud, ont annoncé des mesures pour contrer la flambée des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine.

Certains étaient toutefois sceptiques, un intervieweur demandant : "Avec ce budget, abordez-vous le coût de la vie ou s'agit-il seulement du coût de la victoire ?"

Les sondages d'opinion montrent que le parti d'opposition Labor Party a une avance de 4 à 16 points, tandis que les bookmakers ont annoncé mercredi que les cotes venaient d'augmenter fortement contre le retour de Morrison au pouvoir.

La campagne de messages prudents du gouvernement a également été aveuglée par les affirmations de l'un des propres sénateurs libéraux de Morrison selon lesquelles il était une "brute" sans "aucun sens moral".

Morrison a rejeté l'accusation de Concetta Fierravanti-Wells, déclarant qu'elle était "déçue" d'avoir perdu la sélection pour son siège.

L'attention des médias a également été attirée par de nouvelles inondations sur la côte est, dans des régions déjà inondées par le mois de mars le plus humide jamais enregistré.

La couverture télévisée des voitures flottant dans les rues principales a absorbé une grande partie du temps d'antenne que Morrison avait espéré consacrer à ses réductions d'impôts et à ses prévisions économiques améliorées.

L'économie s'est redressée plus rapidement que quiconque l'avait prévu l'année dernière, le chômage atteignant son niveau le plus bas depuis 13 ans, à savoir 4 %, et devrait bientôt atteindre les niveaux vus pour la dernière fois dans les années 1970, à savoir 3,75 %.

La croissance des salaires devrait également s'accélérer, mais pas suffisamment pour dépasser l'inflation, ce qui signifie que les revenus réels devraient diminuer cette année.

La vigueur du marché de l'emploi, combinée à la flambée des prix de nombreuses exportations de ressources australiennes, a été une énorme aubaine pour les recettes fiscales et a permis au gouvernement de prévoir des déficits beaucoup plus faibles que ceux prédits il y a quelques mois à peine.

Pourtant, le budget reste dans le rouge à hauteur de 79,8 milliards de dollars australiens pour l'année se terminant fin juin, et 78 milliards de dollars australiens supplémentaires sont prévus pour 2022/23.

Pour l'instant, tous ces emprunts sont considérés comme gérables par les analystes car la dette reste faible par rapport au reste du monde développé.

L'agence de notation Fitch a déclaré que le budget ne menaçait pas immédiatement la cote de crédit triple A tant convoitée de l'Australie, mais a lancé un avertissement pour le long terme.

"Il laisse les paramètres budgétaires et la stabilisation de la dette vulnérables à une éventuelle sous-performance de la croissance économique, d'autant plus que le budget ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire dans les 10 prochaines années", a déclaré Jeremy Zook, directeur des notations souveraines chez Fitch.

