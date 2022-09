Le Premier ministre australien déclare que le journaliste détenu en Chine devrait avoir accès à sa famille

Accusé d'avoir fourni des secrets d'État à un gouvernement étranger, Cheng Lei, 46 ans, attend toujours le verdict d'un tribunal de Pékin après un procès à huis clos en mars. Les agents consulaires australiens n'ont pas pu assister au procès.

Avant d'être détenue en août 2020, Cheng était présentatrice du journal télévisé économique pour le radiodiffuseur d'État chinois CGTN.

La famille de Cheng a déclaré que ses deux enfants et ses parents âgés, qui vivent en Australie, n'ont pu avoir aucun contact avec elle depuis sa détention.

"Cheng Lei devrait avoir accès à sa famille. L'Australie continue de faire des démarches et nous avons un avis très ferme sur son traitement", a déclaré M. Albanese aux journalistes.

"Le gouvernement chinois doit faire mieux", a-t-il ajouté.

Dans un entretien télévisé avec l'émission 7:30 d'ABC, l'ambassadeur de Chine en Australie, Xiao Qian, a déclaré mardi qu'il avait de la sympathie "pour sa famille, ses enfants et ses proches", et qu'il essayait de faciliter l'accès sur la base de "considérations humanitaires".

Elle est née en Chine et a déménagé avec ses parents en Australie lorsqu'elle était enfant. Plus tard, elle est retournée en Chine pour construire une carrière à la télévision, d'abord avec CNBC, à partir de 2003, et en 2012, elle a rejoint la CGTN, la chaîne chinoise de langue anglaise.

Les ministres des affaires étrangères de l'Australie et de la Chine se sont rencontrés en juillet pour la première fois en trois ans, en marge d'une réunion du G20 à Bali, après l'élection d'un gouvernement travailliste.

Les relations entre les deux principaux partenaires commerciaux ont été tendues après que la Chine ait imposé des sanctions sur des produits australiens, du charbon au vin, et que l'Australie ait demandé une enquête sur les origines du COVID-19 et imposé une interdiction du réseau 5G au géant des télécommunications Huawei.