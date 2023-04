Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré samedi qu'il était satisfait de voir l'inflation reculer en Australie, mais a averti que les pressions liées au coût de la vie demeuraient à l'échelle nationale.

L'inflation australienne a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis huit mois en février, selon les données publiées cette semaine, en partie à cause d'une baisse des prix des voyages de vacances et de l'hébergement, ce qui renforce les arguments en faveur d'une pause dans le cycle de hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA) lors de sa réunion de mardi.

"Les résultats sont satisfaisants, la tendance va dans la bonne direction cette semaine avec les chiffres, mais nous savons que les pressions liées au coût de la vie existent", a déclaré M. Albanese aux journalistes à Melbourne.

L'inflation reste "un vrai problème" et "un phénomène mondial", a-t-il déclaré, alors qu'il faisait campagne aux côtés du candidat du parti travailliste pour le siège fédéral d'Aston, dans l'État de Victoria, où se déroule une élection partielle.

L'inflation persistante a constitué un défi pour la RBA, qui a relevé le mois dernier son taux d'escompte à son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Dans un contexte d'inflation persistante, le coût de la vie est devenu un enjeu politique majeur et a été au centre des élections du week-end dernier en Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé du pays. Les élections ont été remportées par Chris Minns, l'homologue travailliste d'Albanese, qui a fait campagne en partie sur la question de l'allègement du coût de la vie.

Les dernières données du Bureau australien des statistiques, publiées mercredi, montrent que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,8 % au cours de l'année qui s'est achevée en février, soit la hausse la plus faible depuis juin. Ce chiffre est à comparer aux 7,4 % du mois précédent et aux prévisions du marché de 7,1 %.

À la suite de ces données, les investisseurs ont réduit les chances d'une augmentation de 25 points de base de la RBA lors de la prochaine réunion de politique monétaire à seulement 5 %, contre 15 % auparavant.

Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré précédemment que la banque centrale était sur le point de suspendre ses hausses de taux, la politique monétaire étant désormais restrictive, et a laissé entendre qu'une interruption pourrait intervenir dès le mois d'avril.