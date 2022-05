Le Premier ministre australien déclare que les objectifs sont alignés sur ceux de la Quadrilatérale, et souhaite que le groupe prenne la tête du combat pour le climat

M. Albanese, le chef du parti travailliste australien qui a prêté serment en tant que 31e premier ministre un jour plus tôt, a également déclaré que la Quadrilatérale "restera ferme sur ses valeurs et ses convictions" pour renforcer la stabilité de la région indo-pacifique.

"Les priorités du nouveau gouvernement australien s'alignent sur l'agenda de la Quad, en prenant des mesures contre le changement climatique et en construisant une région Indo-Pacifique plus forte et plus résiliente", a déclaré M. Albanese dans son discours d'ouverture des discussions avec les trois autres dirigeants de la Quad, dont le président américain Joe Biden, à Tokyo.

Ce groupement informel, dirigé par les États-Unis, a été créé pour servir de rempart contre l'activité politique, commerciale et militaire croissante de la Chine dans la région.

Le changement climatique est le principal défi économique et sécuritaire pour les pays insulaires de faible altitude du Pacifique, a déclaré M. Albanese, faisant référence à une région dans laquelle la Chine a étendu son influence.

"La région attend de nous que nous travaillions avec elle et que nous montrions l'exemple", a-t-il déclaré.

"C'est pourquoi mon gouvernement prendra des mesures ambitieuses en matière de changement climatique et augmentera notre soutien aux partenaires de la région qui s'efforcent d'y faire face, notamment grâce à de nouveaux financements", a-t-il ajouté.

Son gouvernement s'est engagé à se concentrer davantage sur l'Asie du Sud-Est et à "utiliser le pouvoir de la proximité" pour renforcer sa défense et ses partenariats maritimes dans le Pacifique, a-t-il déclaré.

Dans un tweet ultérieur, M. Albanese a écrit : "J'ai hâte d'accueillir les Quad Leaders en Australie en 2023."

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, se rendra aux îles Salomon cette semaine et signera des accords clés, qui devraient inclure un pacte de sécurité critiqué par les États-Unis, l'Australie et le Japon.