Le Premier ministre britannique Johnson déclare qu'il faut résoudre les problèmes énergétiques à long terme

"Il y a une limite au montant de l'argent des contribuables que nous pouvons simplement consacrer à essayer de faire face aux pics de prix mondiaux de l'énergie. Mais ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer de régler certains des problèmes à long terme", a déclaré M. Johnson aux radiodiffuseurs, avant l'annonce d'une stratégie énergétique prévue pour jeudi.

"Je pense que c'était une grande erreur de ne pas investir à long terme dans l'énergie nucléaire, et j'en dirai beaucoup plus à ce sujet demain. Je pense également qu'il est possible d'être plus urgent dans la façon dont nous déployons certaines des énergies renouvelables."