Le Premier ministre britannique Johnson promet de "poursuivre le travail" après avoir survécu au vote de confiance.

Johnson a remporté le vote de lundi dernier par 211 voix contre 148 - suffisamment pour ne pas avoir à démissionner immédiatement, mais une rébellion plus importante que prévu au sein de son parti le laisse politiquement blessé et doit se battre pour regagner la confiance de ses collègues et du pays.

Son premier défi sera de convaincre ses alliés les plus anciens, dont certains se seraient probablement portés candidats pour le remplacer s'il avait été contraint de démissionner, qu'il sera en mesure de tourner la page sur les questions relatives à son leadership.

Le bureau de M. Johnson a publié une déclaration indiquant qu'il profiterait de la réunion pour exposer sa vision pour les semaines à venir, notamment de nouvelles politiques visant à réduire les coûts de la garde d'enfants et à aider davantage de personnes à acheter leur propre maison.

"C'est un gouvernement qui tient compte de ce que les gens de ce pays ont le plus à cœur", a déclaré M. Johnson dans le communiqué.

"Nous sommes du côté des Britanniques qui travaillent dur, et nous allons nous atteler à la tâche".