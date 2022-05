Le Premier ministre britannique Johnson s'engage à renforcer les pouvoirs de lutte contre la criminalité économique

Le gouvernement a déclaré que le projet de loi viserait à chasser les kelptocrates et l'argent sale de Grande-Bretagne, en veillant à ce que des personnes telles que les associés du président russe Vladmir Poutine ne profitent pas de l'économie britannique.

"Un projet de loi sera présenté pour renforcer encore les pouvoirs permettant de s'attaquer aux finances illicites, de réduire la criminalité économique et d'aider les entreprises à se développer", a déclaré le prince Charles dans un discours prononcé mardi et exposant le programme législatif du gouvernement de Johnson.

En mars, la Grande-Bretagne a adopté une loi sur la criminalité économique et a ensuite sanctionné des centaines d'individus et d'entités russes, rattrapant ainsi les mesures similaires imposées par l'Union européenne et les États-Unis.

Le gouvernement a déclaré que le nouveau projet de loi s'appuierait sur cette loi en introduisant la vérification de l'identité des personnes qui contrôlent des sociétés au Royaume-Uni, en améliorant la fiabilité des données détenues par le Registrar of Companies et en donnant à la Companies House une plus grande efficacité en matière d'enquête et d'application.

Il a également déclaré que le projet de loi donnerait aux autorités les moyens de saisir et de récupérer plus rapidement et plus facilement les actifs cryptographiques.