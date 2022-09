Le Premier ministre britannique Liz Truss va présenter un plan "audacieux" pour lutter contre la crise énergétique.

Mme Truss, nommée Premier ministre mardi, a promis d'agir immédiatement pour relever l'un des défis les plus redoutables pour un nouveau dirigeant dans l'histoire de l'après-guerre, notamment la flambée des factures d'énergie, une récession imminente et des conflits industriels.

Son bureau a déclaré qu'elle présenterait jeudi au Parlement un plan comportant des solutions à court et à long terme à la crise énergétique, mais n'a pas donné de détails sur ses plans.

Une source familière de la situation a déclaré à Reuters que Mme Truss envisageait de geler les factures d'énergie dans un plan qui pourrait coûter près de 100 milliards de livres (115 milliards de dollars), dépassant le plan d'allègement COVID-19.

"Nous prendrons des mesures immédiates pour aider les personnes et les entreprises à régler leurs factures, mais nous prendrons également des mesures décisives pour nous attaquer à la cause profonde de ces problèmes, afin que nous ne nous retrouvions plus dans cette situation", a déclaré M. Truss dans un communiqué.

"Nous exposerons nos plans pour tenir cette promesse et construire une Grande-Bretagne prospère pour tous".

Elle a également déclaré que la Grande-Bretagne devait renforcer sa sécurité énergétique et son approvisionnement à long terme.

Pendant la campagne pour l'élection à la direction du parti, Mme Truss a déclaré qu'elle préférait les réductions d'impôts à l'octroi d'une aide directe aux ménages confrontés à des hausses sans précédent de leurs factures d'énergie.

Les fournisseurs d'énergie et le parti travailliste de l'opposition ont appelé à un gel des factures de gaz et d'électricité. La facture moyenne doit passer à 3 549 livres par an le mois prochain, et d'autres hausses importantes sont prévues l'année prochaine.

Mme Truss a déclaré qu'elle était contre l'idée de financer une partie des dépenses en imposant une nouvelle taxe exceptionnelle aux entreprises énergétiques.

Mercredi, le nouveau ministre des finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré aux banquiers et aux investisseurs que le gouvernement devrait emprunter plus que prévu pour aider les ménages et les entreprises à traverser la crise énergétique.

(1 $ = 0,8693 livre)