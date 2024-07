Le Premier ministre britannique Keir Starmer déclarera jeudi aux dirigeants de l'OTAN qu'ils doivent envoyer au président russe Vladimir Poutine un message clair d'unité dans leur soutien à l'Ukraine, et il s'est à nouveau engagé à fournir à Kiev une aide militaire de 3 milliards de livres sterling.

Lors de sa première réunion internationale après sa victoire électorale écrasante, M. Starmer a reçu un accueil chaleureux de la part des dirigeants de l'OTAN, dont certains ne peuvent qu'envier sa large majorité au niveau national et la stabilité qu'elle devrait apporter à son nouveau gouvernement.

Quelques jours après son entrée en fonction, M. Starmer a réitéré la promesse de l'ancien gouvernement conservateur de fournir un soutien militaire annuel de 3 milliards de livres (3,9 milliards de dollars) à l'Ukraine jusqu'en 2030-31 et au-delà si nécessaire, soulignant ainsi la continuité du rôle de la Grande-Bretagne en tant que l'un des soutiens les plus actifs et les plus bruyants de Kiev.

"L'OTAN a été fondée par la génération qui a vaincu le fascisme. Ils ont compris non seulement la valeur de notre force, mais aussi la force de nos valeurs", a-t-il déclaré, selon des extraits de son discours.

"Ces valeurs sont à nouveau attaquées. Poutine doit entendre un message clair émanant de ce sommet - un message d'unité et de détermination, selon lequel nous soutiendrons l'Ukraine par tous les moyens, aussi longtemps qu'il le faudra, pour défendre nos valeurs communes et notre sécurité commune".

Quelques heures après la victoire électorale du parti travailliste de M. Starmer, qui a balayé les conservateurs du pouvoir, ce dernier a déployé ses ministres nouvellement nommés pour montrer le soutien continu de la Grande-Bretagne à l'Ukraine.

Son ministre des affaires étrangères, David Lammy, a fait le tour de l'Allemagne, de la Pologne et de la Suède au cours du week-end pour souligner leur soutien commun à l'Ukraine, et le ministre de la défense, John Healey, s'est rendu à Kiev pour dire au président Volodymyr Zelenskiy que le gouvernement travailliste s'engagerait "à toute épreuve" à soutenir l'Ukraine.

M. Healey a déclaré que le nouveau gouvernement accélérerait l'aide militaire promise par son prédécesseur en avril et a promis de nouvelles livraisons de munitions, de missiles, de bateaux et de pièces d'artillerie.

L'arrivée de M. Starmer à l'OTAN est une première occasion d'établir sa ligne de conduite, en promettant de remplacer ce qu'il appelle le chaos des années conservatrices par la stabilité.

Mardi, il a déclaré que son gouvernement souhaitait augmenter les dépenses de défense du Royaume-Uni pour atteindre 2,5 % du PIB, mais il s'est à nouveau montré prudent quant au calendrier, soulignant que l'augmentation ne pouvait se faire au détriment de la prudence budgétaire.

Il a indiqué qu'il lancerait la semaine prochaine un examen de la défense, qui porterait sur une éventuelle feuille de route pour atteindre cet objectif, mais aussi sur "les défis auxquels nous sommes confrontés, les capacités et la nécessité de s'assurer que les deux correspondent".

Dans l'avion qui l'emmenait à Washington, il a déclaré aux journalistes que la défense et la sécurité étaient la première priorité du gouvernement.

"C'est pourquoi nous procédons à une révision stratégique. Cela dépasse la question de l'argent", a-t-il déclaré.

Son ministre des forces armées, Luke Pollard, a déclaré mercredi à Sky News que la révision serait achevée au cours de l'année prochaine.

(1 dollar = 0,7794 livre)