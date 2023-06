Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lundi que son plan visant à empêcher les migrants d'arriver dans de petites embarcations avait permis de réduire les traversées de 20 %, une mise à jour qui, espère-t-il, atténuera les critiques de son parti et du pays concernant la politique d'immigration.

M. Sunak, qui devrait conduire le parti conservateur au pouvoir lors des élections nationales de l'année prochaine, a promis d'"empêcher les bateaux" de traverser la Manche, ce qui constitue l'une de ses cinq promesses depuis qu'il a été propulsé au pouvoir en octobre de l'année dernière.

Mais il a été critiqué par des membres de son propre parti et par le public pour ne pas avoir agi assez rapidement, des personnes ayant protesté contre l'hébergement de centaines de migrants dans des hôtels après l'arrivée d'un nombre record d'entre eux en Grande-Bretagne l'année dernière.

"Au cours des cinq mois qui ont suivi le lancement du plan, les traversées ont diminué de 20 % par rapport à l'année dernière", a déclaré M. Sunak lors d'une conférence de presse dans le sud de l'Angleterre.

"Le plan fonctionne", a-t-il déclaré, ajoutant que son gouvernement n'était pas satisfait et qu'il travaillerait dur pour s'assurer que le parlement adopte une nouvelle loi.

Le parti travailliste, dans l'opposition, a déclaré que M. Sunak n'avait pas réussi à résorber l'arriéré de dizaines de milliers de demandes d'asile et que 7 600 personnes avaient traversé la Manche depuis le début de l'année - un total qui devrait augmenter au cours des mois d'été.

La Grande-Bretagne a longtemps lutté pour réduire le nombre d'arrivées sur ses côtes méridionales, mais M. Sunak tient à montrer que son plan consistant à décrocher des accords avec d'autres pays européens pour réduire le nombre d'arrivées et à durcir la position du pays en matière d'immigration peut produire des résultats.

Il a déclaré qu'un accord avec l'Albanie avait permis à la Grande-Bretagne de renvoyer davantage de migrants dans le pays et que Londres augmentait son offre d'hébergement pour les personnes en attente d'une décision en matière d'immigration. Il a ajouté que le gouvernement avait décroché deux nouveaux navires pour héberger les migrants afin de les sortir des hôtels.

M. Sunak a déclaré que depuis le début de l'année, "le nombre d'arrivées de petits bateaux albanais a chuté de près de 90 %" et que la Grande-Bretagne acceptait désormais une demande d'asile albanaise sur 50, contre une sur cinq auparavant.

Il a exhorté le Parlement à adopter son nouveau projet de loi sur l'immigration clandestine, qui permettra de détenir et d'expulser rapidement les personnes arrivant sur de petits bateaux vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers dits sûrs, tels que le Rwanda.

Ce projet de loi est maintenant examiné par la chambre haute du parlement, où ses pairs pourraient tenter d'en affaiblir certaines dispositions.

"Le problème ne sera pas résolu du jour au lendemain et les gens continueront d'arriver cet été, c'est pourquoi il est si important de modifier la loi", a-t-il déclaré.

"Ma politique est très simple : c'est à ce pays - et à votre gouvernement - de décider qui vient ici, et non aux gangs criminels. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. J'ai dit que j'arrêterais les bateaux et je le pense vraiment".