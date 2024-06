Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit blessé et en colère qu'un partisan du parti de droite Reform UK de Nigel Farage ait été enregistré en train de proférer une insulte raciale à son égard, ajoutant qu'il était trop important pour lui de ne pas s'exprimer.

M. Sunak, premier Premier ministre britannique issu d'une minorité ethnique, réagissait aux commentaires diffusés par Channel 4 News, dans lesquels un homme nommé Andrew Parker traitait M. Sunak de "putain de Paki", une insulte raciale britannique désignant les personnes d'origine sud-asiatique.

Sunak est né en 1980 dans la ville portuaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, de parents hindous d'origine indienne punjabi.

Mes deux filles doivent voir et entendre des réformistes qui font campagne pour Nigel Farage me traiter d'"effing Paki". Cela me blesse et me met en colère, et je pense qu'il doit répondre à certaines questions", a déclaré M. Sunak aux chaînes de télévision vendredi.

"Je ne répète pas ces mots à la légère, je le fais délibérément parce que c'est trop important pour ne pas dire clairement ce que c'est.

M. Parker a fait une déclaration à Channel 4 News, en réponse à l'annonce de la diffusion de la vidéo prise à son insu, dans laquelle il affirme que personne au sein de Reform n'était au courant de ses opinions personnelles sur l'immigration.

"Je voudrais donc présenter mes plus plates excuses à Nigel Farage et au Reform Party si mes opinions personnelles les ont déconsidérés et discrédités, car ce n'était pas mon intention", a-t-il déclaré.

"J'ai proposé d'aider le parti de la réforme dans son travail de prospection, car je pense qu'il est le seul à offrir aux électeurs britanniques une solution pratique au problème de l'immigration clandestine au Royaume-Uni.

Dans la vidéo de Channel 4, M. Parker déclare : "J'ai toujours été un électeur conservateur, mais ce qui m'agace, c'est ce putain de Paki que nous avons fait entrer. À quoi sert-il ? À vous de me le dire. Il est juste mouillé. Il ne sert à rien."

M. Farage s'est dit consterné par ces propos dans un communiqué publié jeudi en fin de journée, lorsque les commentaires ont été diffusés pour la première fois. Vendredi, il a déclaré sur Twitter : "Nous apprenons maintenant qu'il est acteur de profession.

"Tout cet épisode ne tient pas debout.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement M. Parker pour un commentaire. Channel 4 News a déclaré dans un communiqué qu'elle avait filmé secrètement Parker et qu'elle ne le connaissait pas avant de le rencontrer en tant que bénévole de Reform.