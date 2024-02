Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré qu'il avait été choqué d'apprendre que le roi Charles était atteint d'un cancer et qu'il espérait que le monarque se rétablirait rapidement, la maladie ayant été détectée à temps.

Le palais de Buckingham a déclaré lundi que le roi Charles, sur le trône depuis 18 mois après la mort de sa mère, la reine Elizabeth, reporterait ses engagements publics pour suivre un traitement après qu'on lui a diagnostiqué une forme de cancer à l'âge de 75 ans.

Le fils cadet de Charles, le prince Harry, qui s'est éloigné de la famille royale, doit arriver prochainement en Grande-Bretagne et son frère aîné, le prince William, héritier du trône, devrait prendre le relais pour remplir certaines des fonctions du monarque.

M. Sunak a déclaré à BBC Radio qu'il avait été choqué et attristé par la nouvelle. "Toutes nos pensées vont à lui et à sa famille. Vous savez, heureusement, cette maladie a été détectée à temps", a-t-il déclaré.

On dit que Charles prévoit de poursuivre une grande partie de son travail privé en tant que monarque, notamment son audience hebdomadaire avec le premier ministre, et M. Sunak a déclaré qu'il était en contact régulier avec le roi.

"Bien entendu, tout cela se poursuivra normalement et nous continuerons à nous occuper de tout", a-t-il déclaré.

Charles a passé la nuit chez lui lundi après avoir commencé un traitement ambulatoire pour ce que le palais a déclaré être une "forme de cancer".

Ce cancer a été découvert lorsque Charles a passé trois nuits à l'hôpital le mois dernier, où il a subi une procédure corrective pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Outre la confirmation qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate, le palais n'a pas donné d'autres détails.

Le diagnostic surprise a fait la une des journaux britanniques mardi. Le tabloïd The Sun titrait : "La nation est sous le choc alors que le traitement commence".

Il s'agit du dernier coup dur pour Charles au cours de son année et demie sur le trône.

Au début de l'année dernière, Harry a publié son autobiographie "Spare", qui contient des révélations accablantes sur son père et son frère aîné, tandis que Charles a également dû faire face aux allégations qui pèsent sur son frère, le prince Andrew, concernant l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Harry devrait rentrer en Grande-Bretagne depuis la Californie où il vit avec son épouse américaine Meghan et ses deux enfants, après avoir quitté ses fonctions royales en 2020.

Le journal The Telegraph a déclaré dans un commentaire sur l'annonce qu'il souhaitait bonne chance au roi.

"Après les bouleversements causés par la mort de la reine et les controverses entourant les ducs de Sussex et de York (Harry et Andrew), les espoirs suscités par le couronnement étaient ceux d'une période de calme et de consolidation", a déclaré le journal.

"Mais les maladies ne peuvent être prédites ou évitées, même par un homme qui s'est si bien occupé de lui-même. Avec le reste de la nation, nous souhaitons à Sa Majesté un prompt rétablissement".