Le Premier ministre britannique Sunak condamne les changements "gobblefunk" apportés aux livres de Roald Dahl.

Le Daily Telegraph a publié vendredi un article montrant des centaines de changements apportés à certains des livres de Dahl internationalement populaires tels que l'histoire "Matilda" (1988), "Le BFG" (1982) et "Charlie et la chocolaterie" (1964).

Par rapport aux éditions de 2001, le journal indique que la version 2022 a modifié la description du garçon glouton Augustus Gloop, passant de "énormément gros" à "énorme", a changé les modèles de l'enfant prodige amoureux des livres Matilda pour inclure une femme auteur et a réécrit plusieurs descriptions pour supprimer le mot "noir" - notamment lorsqu'il est utilisé pour décrire la couleur de la cape d'un géant.

"Lorsqu'il s'agit de notre patrimoine littéraire riche et varié, le Premier ministre est d'accord avec le BFG pour dire qu'il ne faut pas faire des gaffes avec les mots", a déclaré le porte-parole de M. Sunak, imitant le langage de détournement de mots utilisé par le Grand Géant Amical de Dahl.

"Il est important que les œuvres de littérature et les œuvres de fiction soient préservées et non pas aérogénérées."

Reuters n'a pas pu vérifier tous les changements apportés dans les deux éditions.

Dahl est mort à 74 ans en 1990. En 2020, sa famille s'est excusée pour les remarques antisémites qu'il avait faites, déclarant que ces commentaires étaient "incompréhensibles pour nous".

La société qui gère les droits d'auteur et les marques de Dahl a déclaré qu'il n'était pas inhabituel de revoir le langage lors de la réimpression des livres, et a décrit les changements comme étant "petits et soigneusement réfléchis".

"Notre principe directeur a toujours été de maintenir les intrigues, les personnages, ainsi que l'irrévérence et l'esprit tranchant du texte original", a déclaré un porte-parole de la Roald Dahl Story Company.

L'éditeur Puffin, une marque de Penguin Random House Children's, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans plusieurs livres différents, les modifications rapportées par le journal portaient sur des stéréotypes sexistes dépassés, en remplaçant une référence aux femmes travaillant comme dactylo par "travaillant comme scientifique de haut niveau", et en modifiant le langage relatif à la santé mentale - dans un cas, en remplaçant "furieux" par "fou".

Des sections ont été supprimées qui comparaient les mérites culinaires imaginaires de différentes nationalités du point de vue des géants mangeurs d'hommes, notamment en décrivant les Grecs comme ayant "un goût de gras" et les Japonais comme étant très petits par rapport aux Norvégiens ou aux Américains, selon le journal.

Réagissant au rapport, l'auteur Salman Rushdie, qui a passé des années à se cacher après que l'Iran ait exhorté les musulmans à le tuer en raison de ses écrits, a souligné les remarques antisémites de Dahl et les questions autour de son attitude envers la race, mais a critiqué les changements apportés à son œuvre publiée.

"Roald Dahl n'était pas un ange, mais c'est une censure absurde. Puffin Books et la succession Dahl devraient avoir honte", a déclaré Rushdie sur Twitter.