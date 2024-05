Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a convoqué des élections nationales mercredi, en fixant au 4 juillet la date d'un scrutin que les conservateurs, au pouvoir depuis 14 ans, devraient perdre au profit du parti travailliste, dans l'opposition.

La tenue d'élections a été largement anticipée cette année. Les mois d'octobre ou de novembre étaient considérés comme les plus probables par la plupart des experts.

Le parti travailliste de Keir Starmer détient une avance d'environ 20 points dans les sondages d'opinion depuis la fin de l'année 2021, avant que M. Sunak ne prenne ses fonctions en octobre 2022 et après le mandat de Boris Johnson, entaché de scandales, et celui de Liz Truss, qui a duré 49 jours, marqué par des bouleversements.

RÉACTION DU MARCHÉ :

FOREX : La livre sterling a maintenu ses gains et a augmenté de 0,25 % sur la journée à 1,274 $, légèrement au-dessus des niveaux observés avant que Sunak ne commence à parler à l'extérieur de sa résidence de Downing Street.

STOCKS : Les contrats à terme sur l'indice boursier FTSE 100 étaient en baisse de 0,7 %. Ils avaient baissé de 0,6% plus tôt dans la journée.

OBLIGATIONS : Le marché obligataire britannique était fermé au moment de l'annonce des élections. Le rendement des obligations d'État à 10 ans a augmenté plus tôt dans la journée en raison des derniers chiffres de l'inflation.

COMMENTAIRES :

NICHOLAS REES, ANALYSTE FX, MONEX EUROPE, LONDRES :

"Pour l'instant, la grande chose pour la livre sterling est que vous allez voir une large majorité stable."

Les marchés recherchent la stabilité et la certitude, quel que soit le gouvernement qui entre en fonction, et pour l'instant, il semble que nous allons avoir un gouvernement travailliste relativement modéré qui va poursuivre des politiques d'emprunt relativement respectueuses du marché et les marchés regardent cela et disent "merci mon Dieu".

"Les sondages actuels se situent autour du point idéal pour la livre sterling. Si les travaillistes devaient céder encore 5 à 10 points aux conservateurs, les marchés s'inquiéteraient un peu de la taille de leur majorité. S'ils gagnent encore 5 à 10 points de pourcentage, cela devient un événement d'extinction des conservateurs, et toute opposition viendra alors de l'aile gauche du parti travailliste, ce qui inquiétera les marchés".

NEIL JONES, SENIOR FX SALES TO SENIOR FINANCIAL INSTITUTIONS, TJM Europe, LONDRES :

"Les devises aiment les certitudes politiques et la livre ne fait pas exception. Une élection génère des variables inconnues et des pièces mobiles."

"La BoE et le dollar font l'objet d'une attention particulière en ce moment et cela restera un élément clé, nous venons d'ajouter une nouvelle couche de signification dans le mélange pour la livre.