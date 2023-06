Le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak se concentreront sur le renforcement des liens économiques étroits entre les États-Unis et la Grande-Bretagne lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi, la guerre de la Russie en Ukraine étant un autre sujet important pour les alliés de l'OTAN.

Des responsables américains et britanniques ont déclaré que les deux dirigeants passeront en revue une série de questions mondiales, notamment les intérêts économiques et sécuritaires communs, l'intelligence artificielle, le soutien à l'Ukraine et de nouvelles mesures pour accélérer la transition vers l'énergie propre.

Cette rencontre, la quatrième en autant de mois, intervient alors que les responsables occidentaux s'efforcent de déterminer si la Russie est responsable de la destruction du barrage de Nova Kakhovka, qui a entraîné le déplacement de milliers de personnes et causé d'importants dégâts économiques et environnementaux. L'Ukraine et la Russie se sont renvoyées la responsabilité de la destruction du barrage.

Les deux dirigeants répondront aux questions lors d'une conférence de presse commune après leur rencontre, une occasion qui n'est pas offerte à tous les dirigeants du monde qui visitent la Maison-Blanche, et ils publieront également une déclaration commune, ont indiqué des responsables.

La dernière rencontre entre MM. Biden et Sunak a eu lieu à Hiroshima, au Japon, lors du sommet du Groupe des Sept, le mois dernier. Ils se sont également rencontrés à Belfast en avril et à San Diego en mars lors d'un événement trilatéral marquant le partenariat de défense entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne.

Ils discuteront du leadership conjoint américano-britannique en matière de technologies critiques et émergentes, ainsi que des initiatives conjointes visant à décrocher la sécurité économique des deux pays, a déclaré mercredi Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.

La discussion portera sur la sécurité de l'intelligence artificielle, a annoncé la Grande-Bretagne mercredi en fin de journée, précisant qu'elle accueillerait le premier sommet sur la question cet automne afin de discuter de la manière dont les risques de l'intelligence artificielle peuvent être atténués grâce à une action coordonnée au niveau international.

M. Sunak espère renforcer les liens commerciaux entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, désireux de montrer des progrès après que l'administration Biden a écarté toute perspective rapide d'un accord de libre-échange post-Brexit entre les deux pays.

La Grande-Bretagne a conclu des accords avec des États individuels et espère conclure d'autres "accords ciblés" de ce type.

M. Sunak devrait également tenter d'obtenir le soutien de M. Biden à la candidature du ministre de la défense, Ben Wallace, au poste de secrétaire général de l'OTAN.

Le dirigeant britannique s'est rendu mercredi au Capitole, où il a rencontré les chefs de file républicains et démocrates du Congrès.

M. Sunak a déclaré mercredi qu'une nouvelle alliance aiderait Londres et Washington à protéger les chaînes d'approvisionnement et à naviguer dans une économie mondiale où de nouvelles puissances "manipulent les marchés mondiaux, retiennent des ressources cruciales et tentent d'établir une mainmise sur les industries qui définiront notre avenir".