Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a proposé lundi des réductions d'impôts pour des millions de retraités dans sa dernière promesse électorale, soulignant ainsi l'importance des électeurs plus âgés lors des prochaines élections de juillet.

Le parti conservateur de M. Sunak a déclaré qu'il introduirait une nouvelle allocation liée à l'âge et accorderait une réduction d'impôt d'environ 100 livres (128 dollars) à chacun des 8 millions de retraités en 2025, qui passerait à près de 300 livres par an d'ici la fin de la prochaine législature.

"Cette action audacieuse démontre que nous sommes du côté des retraités. L'alternative est que le parti travailliste fasse passer tous les bénéficiaires de la pension d'État complète à l'impôt sur le revenu pour la première fois de l'histoire", a déclaré M. Sunak, qui a convoqué la semaine dernière des élections générales pour le 4 juillet.

Le nombre de retraités en Grande-Bretagne a augmenté de 140 000 pour atteindre 12,6 millions au cours de l'année qui s'achève en février 2023. Près de 50 millions de Britanniques pourront voter lors de ces élections qui, selon les sondages, devraient mettre fin à 14 années de gouvernement conservateur dans le pays.

Le parti conservateur a déclaré que cette proposition allait de pair avec son engagement en faveur du "triple lock", qui garantit l'augmentation des pensions financées par l'État en fonction du niveau des salaires, de l'inflation ou de 2,5 %, le chiffre le plus élevé étant retenu.

Le parti travailliste s'est également engagé à maintenir cette politique, qui a été introduite par un gouvernement conservateur en 2011 pour empêcher les retraités de tomber dans la pauvreté.

Cependant, les coûts associés à cette politique ont fait l'objet d'un examen plus approfondi ces dernières années, après que l'inflation britannique a grimpé en flèche, augmentant la facture du gouvernement pour les pensions publiques de 11 milliards de livres supplémentaires l'année dernière.

La nouvelle proposition, que le parti appelle "triple lock plus", coûtera 2,4 milliards de livres par an d'ici 2029/30 et sera financée par le plan précédemment annoncé par le gouvernement de lever 6 milliards de livres supplémentaires par an en luttant contre l'évasion et la fraude fiscales, a déclaré le parti.

"Il s'agit d'un nouveau geste désespéré de la part d'un parti conservateur chaotique qui met le feu à ce qui reste de ses prétentions à la crédibilité économique", a déclaré Jonathan Ashworth, le trésorier-payeur général fantôme du Labour, dans un communiqué sur ces projets.

Le trésorier-payeur général relève du ministère des finances et joue le rôle de banquier pour la plupart des ministères.

(1 $ = 0,7831 livre)