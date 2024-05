Frustré par son incapacité à faire passer un message clair aux électeurs britanniques, le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué des élections mercredi en position de faiblesse.

Sunak, 44 ans, aborde les élections loin derrière le parti travailliste de l'opposition dans les sondages d'opinion et dépend de plus en plus d'une petite équipe de conseillers pour le guider dans ce qui s'annonce comme une campagne peu glorieuse.

Il peine à affirmer son contrôle sur le parti conservateur qu'il dirige, et certains législateurs discutent déjà de son remplacement après ce que beaucoup considèrent comme une défaite électorale inévitable.

Certains membres du parti estiment que son mandat de premier ministre a été marqué par des occasions manquées. D'autres estiment qu'il n'était pas l'homme de la situation, qu'il était davantage un technocrate qu'un dirigeant.

Un initié conservateur a déclaré qu'il était devenu de plus en plus distant. "Son équipe le laisse souvent seul dans son bureau, il aime avoir son temps à lui", a-t-il déclaré sous le couvert de l'anonymat. "Son défaut est de dire aux gens qu'ils ont tort, qu'il s'agisse de ses conseillers ou des députés.

Tout semblait si différent lorsque l'ancien banquier d'affaires et ministre des finances a pris ses fonctions il y a moins de deux ans, héritant d'une économie en crise après que les marchés financiers eurent rejeté les plans de dépenses et d'impôts sous-financés de son prédécesseur, Liz Truss, lors de son éphémère premier mandat.

Cinquième premier ministre britannique en huit ans, M. Sunak a d'abord été crédité d'avoir rétabli une certaine stabilité en mettant l'accent sur la prudence budgétaire, en adoptant une attitude moins antagoniste à l'égard de l'Union européenne et en réussissant à rétablir un gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord.

Cependant, les nombreux problèmes qu'il a tenté de résoudre étant imputés à son propre parti, au pouvoir depuis 2010, il a eu du mal à définir ce qu'il représentait. Il est plus attaché aux détails qu'à une vision d'ensemble, a déclaré un législateur conservateur.

Bon nombre des engagements de son manifeste ont été rédigés par Boris Johnson, dont le départ du poste de premier ministre en 2022 a profondément divisé le parti conservateur, qui s'est orienté vers la droite.

Lors d'une réunion de son parti parlementaire en mars, M. Sunak a tenté de rallier les législateurs avec le refrain qu'ils étaient confrontés à la "lutte pour nos vies", mais a ensuite rapidement blâmé une petite coterie de membres pour avoir "blessé tous les autres", selon un législateur présent à la réunion.

Sunak a tenté à plusieurs reprises de redresser la situation du parti en se présentant comme un réformateur audacieux, un technocrate stable et maintenant comme quelqu'un qui "s'en tiendra au plan" plutôt que de revenir "à la case départ", un endroit où, selon lui, les travaillistes emmèneront la Grande-Bretagne.

Deux réductions d'impôts l'année dernière n'ont pas réussi à faire bouger les sondages.

UN HÉRITAGE POLITIQUE DIFFICILE

Lorsqu'il a remplacé Mme Truss après ses 49 jours chaotiques au pouvoir à l'automne 2022, il a dû faire face à ce que certains politiciens ont qualifié d'héritage économique et politique le plus difficile de tous les premiers ministres depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les marchés financiers étaient effrayés, les niveaux d'endettement grimpaient en flèche et son parti était profondément divisé sur la voie à suivre pour tenter de gagner des électeurs de plus en plus frustrés par les mélodrames des conservateurs.

Il a reconduit le vétéran Jeremy Hunt au poste de ministre des finances, rétablissant ainsi la confiance des marchés et la réputation de son parti en tant qu'interlocuteur sûr en matière d'économie.

Le plus jeune dirigeant britannique de l'ère moderne souhaitait se concentrer sur les résultats avant les élections, mais certains de ses collègues affirment que son obsession pour les détails a souvent entravé la prise de décision rapide.

Les critiques incessantes des législateurs conservateurs désenchantés n'ont guère contribué à atténuer le sentiment de frustration qui règne dans le bureau de M. Sunak au 10 Downing Street, à savoir que l'on ne lui accorde pas le crédit qu'il mérite pour ce que ses partisans considèrent comme ses réussites.

Au fur et à mesure que les tensions au sein du parti s'aggravaient, Sunak s'est senti frustré et isolé, s'entourant d'assistants qui travaillaient avec lui depuis qu'il était ministre des finances.

"C'est le bazar (au numéro 10)", a déclaré un collaborateur sous couvert d'anonymat au début de l'année. "Sunak est dans un bunker. L'accent est mis sur les résultats, mais il est très difficile d'obtenir des décisions.

RICHESSE PERSONNELLE

Sunak, né en 1980 dans la ville portuaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, de parents hindous d'origine indienne punjabi, est marié à la fille d'un milliardaire indien et est l'un des hommes politiques les plus riches de Westminster.

Certains critiques affirment que son immense fortune personnelle et son éducation élitiste et coûteuse l'empêchent de s'intéresser aux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux Britanniques.

Les électeurs sont aux prises avec une crise du coût de la vie, le service de santé du pays est confronté à certains des plus grands défis de son histoire et d'autres infrastructures sont en désordre.

M. Sunak est également sous le feu des critiques pour plusieurs questions que l'aile droite de son parti estime qu'il n'a pas fait grand-chose pour les résoudre : arrêter les arrivées de migrants à travers la Manche, réduire considérablement les impôts et s'opposer à ce qu'ils considèrent comme un programme "woke" (branché) dans la vie publique.

Après avoir résisté aux tentatives de destitution, Sunak, dont la cote de popularité est encore pire que celle de Truss, se présente aux élections avec l'espoir de pouvoir au moins endiguer l'hémorragie de soutien dont souffrent les conservateurs.

"Ils avaient l'habitude de dire que nous (les conservateurs) avions un chemin étroit vers la victoire, mais maintenant il est si étroit que vous ne pouvez pas le voir", a déclaré un législateur conservateur sous le couvert de l'anonymat.