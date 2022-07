Le Premier ministre britannique démissionnaire Johnson prévoit une fête de mariage "somptueuse" à la résidence de Chequers -reportage

Johnson, qui restera à la tête du parti jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit choisi, reste en partie pour organiser cette fête "somptueuse", a rapporté le Mirror, citant des sources anonymes du Parti conservateur de Johnson.

Interrogé sur ce rapport, un porte-parole de Downing Bourse a déclaré : "Le Premier ministre a un sens aigu du devoir et continuera à servir son pays jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit en place, uniquement pour poursuivre son obligation envers le public."

En plus de leur résidence officielle du 10 Downing Bourse à Londres, les premiers ministres britanniques ont traditionnellement utilisé Chequers, une maison de campagne anglaise du 16e siècle au nord de la capitale, comme une retraite personnelle à la campagne, un lieu pour accueillir les dirigeants mondiaux et, occasionnellement, pour organiser des fêtes.

L'année dernière, Johnson a épousé Carrie, 34 ans, lors d'une cérémonie discrète et secrète à la cathédrale de Westminster, au centre de Londres, en pleine pandémie de coronavirus.

La fête de mariage du couple à Chequers est prévue pour le 30 juillet et devrait être "une affaire beaucoup plus grande et plus glamour", selon le Mirror.

Le Mirror, citant deux sources, a déclaré que les Johnson étaient désireux d'aller de l'avant avec la fête, à laquelle de nombreux amis et membres de la famille avaient été invités.

Situé dans un domaine de 600 hectares de la taille de plus de 1 000 terrains de football, Chequers dispose de 10 chambres et d'une vaste collection d'art. Il a été utilisé par les premiers ministres britanniques depuis les années 1920.