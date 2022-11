Le Premier ministre britannique soutient un de ses ministres accusé d'intimidation

(Actualisé avec source gouvernementale)

LONDRES, 6 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a apporté son soutien à son ministre accusé d'avoir intimidé une personnalité politique du parti conservateur par SMS, a déclaré dimanche le Chancelier du Duché de Lancastre, Oliver Dowden, précisant que les messages téléphoniques en question ont été envoyés "dans le feu de l'action".

Les allégations, rapportées par le journal Sunday Times, ont fait surface alors que Premier ministre se trouve déjà sous le feu des critiques pour avoir reconduit Suella Braverman au poste de ministre de l'Intérieur.

Cette dernière a été renvoyée par Liz Truss, précédente Première ministre, pour avoir enfreint les règles de sécurité en envoyant un document officiel sur sa messagerie personnelle.

Le Sunday Times a publié des SMS envoyés par Gavin Williamson à Wendy Morton, cadre du parti conservateur, dans lesquels il la critique, tout en utilisant des propos injurieux.

Le quotidien précise qu'il était en colère de ne pas avoir été invité aux funérailles de la reine Elizabeth. Wendy Morton a déposé une plainte officielle auprès du parti au pouvoir.

"Ces propos ont été tenus dans le feu de l'action, exprimant une frustration. C'était un moment difficile pour le parti. Je pense qu'il reconnaît maintenant qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il regrette de l'avoir fait", a déclaré Oliver Dowden à Sky News.

"Il n'aurait pas dû envoyer ces messages (...). Mais bien sûr, le Premier ministre continue d'avoir confiance en Gavin Williamson."

Selon une source gouvernementale, Rishi Sunak avait connaissance d'un désaccord entre Gavin Williamson et Wendy Morton.

Depuis sa nomination en tant que Premier ministre - le troisième en deux mois - Rishi Sunak est critiqué pour ses nominations au gouvernement, en particulier la reconduction de Suella Braverman au poste de ministre de l'Intérieur

Certains législateurs lui ont reproché d'avoir attisé les tensions sur l'immigration en déclarant que la Grande-Bretagne était confrontée à une "invasion".

"On voit bien que la promesse de Rishi Sunak de restaurer l'intégrité, le professionnalisme et la responsabilité ne sont que des mots creux", a déclaré Angela Rayner, cheffe adjointe du Parti travailliste. "Loin d'arrêter la pourriture à Downing Street, il la laisse prospérer". (Reportage d'Elizabeth Piper, version française Caroline Pailliez et Kate Entringer)