Le Premier ministre du Sri Lanka propose des pourparlers aux manifestants alors que l'opposition envisage un vote de défiance.

La nation insulaire de 22 millions d'habitants est en proie à sa plus grave crise financière depuis son indépendance en 1948, avec une pénurie de devises étrangères qui bloque les importations de carburant et de médicaments et entraîne des heures de coupures de courant par jour.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue, beaucoup ont organisé un sit-in dans la capitale commerciale, Colombo, pour dénoncer le gouvernement dirigé par le président Gotabaya Rajapaksa et son frère aîné, le premier ministre Mahinda Rajapaksa.

"Le Premier ministre est prêt à entamer des pourparlers avec les manifestants à Galle Face Green", a déclaré son bureau dans un communiqué, faisant référence à un site de protestation qui est devenu le centre du mécontentement.

"Si les manifestants sont prêts à discuter de leurs propositions pour résoudre les défis auxquels la nation est actuellement confrontée, alors le premier ministre est prêt à inviter leurs représentants pour des discussions", a ajouté le bureau.

Certains des manifestants du campement, qui s'est agrandi ces derniers jours avec des stands de nourriture, des installations médicales et des stations de recharge de téléphones, ont déclaré cette semaine qu'ils ne partiraient que si les Rajapaksas se retiraient.

Le Sri Lanka doit entamer la semaine prochaine des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme de prêts, après des mois de retard alors que la crise s'aggravait.

Mardi, le chef de la banque centrale a déclaré qu'il suspendait les paiements de la dette extérieure et qu'il détournait les réserves de change en baisse pour importer des produits essentiels.

Les analystes de JP Morgan ont souligné que l'instabilité politique était un risque majeur alors que le gouvernement s'efforce d'obtenir une aide extérieure.

Ajoutant à l'incertitude, la principale alliance d'opposition Samagi Jana Balawegaya (SJB) a déclaré qu'elle donnerait au président et au premier ministre une semaine pour démissionner avant de présenter une motion de défiance au parlement.

"La stabilité politique est une condition préalable aux négociations avec le FMI. Le peuple n'a pas confiance en ce gouvernement", a déclaré à Reuters l'organisateur national du SJB, Eran Wickramaratne.

"Le président et le premier ministre doivent démissionner", a déclaré Wickramaratne, ajoutant que l'opposition disposait du nombre nécessaire au parlement.

Le gouvernement a déclaré qu'il détenait la majorité au sein du parlement de 225 membres, qui doit se réunir la semaine prochaine, bien que plus de deux douzaines de législateurs aient quitté la coalition au pouvoir et se soient déclarés indépendants la semaine dernière.

Les racines de la crise résident dans la mauvaise gestion des finances publiques qui, selon les critiques, a été exacerbée par les réductions d'impôts adoptées par le gouvernement juste avant la pandémie de COVID-19.