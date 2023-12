Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré vendredi qu'il nommait Carlos Cuerpo, qui dirigeait jusqu'à présent le département du Trésor, au poste de ministre de l'Économie et du Commerce.

M. Sanchez a mis fin à des semaines de spéculation en annonçant que M. Cuerpo remplacerait Nadia Calvino, qui devrait prendre la tête de la Banque européenne d'investissement.

M. Cuerpo, 43 ans, devrait prêter serment devant le roi Felipe dans le courant de la journée de vendredi.

Dans le cadre de ce remaniement, M. Sanchez a également promu la ministre du budget, Maria Jesus Montero, au poste de première vice-première ministre, poste occupé jusqu'à présent par Mme Calvino. Montero était jusqu'à présent le quatrième dans la ligne de succession.

Montero étant le numéro deux du Parti socialiste et considéré comme l'un des plus fidèles partisans de M. Sanchez, ce changement s'apparente à une réorientation idéologique du nouveau gouvernement de M. Sanchez, au pouvoir depuis novembre, mais qui ne dispose pas d'une majorité absolue au parlement.

M. Cuerpo, haut fonctionnaire espagnol depuis 2008, a joué un rôle clé dans les discussions sur le nouveau paquet de règles fiscales de l'Union européenne en tant que négociateur de la présidence tournante espagnole.

Comme Calvino, M. Cuerpo a travaillé à la Commission européenne, ce qui lui a permis de se familiariser avec les rouages de la bureaucratie complexe de Bruxelles.

M. Cuerpo est titulaire d'un doctorat en économie de l'université autonome de Madrid et d'une maîtrise en économie de la London School of Economics and Political Science.

Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme "doux et amical".

Calvino, 55 ans, était ministre de l'économie - un poste qui, en Espagne, englobe de nombreux aspects des finances publiques - depuis juin 2018, lorsque M. Sanchez est devenu premier ministre.

Largement considérée comme une technocrate, elle est fonctionnaire de carrière et n'est pas membre du parti socialiste de M. Sanchez.

L'Espagne a proposé la candidature de Mme Calvino à plusieurs postes de haut niveau depuis 2019, notamment à la présidence de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des finances de la zone euro, et à la tête du Fonds monétaire international, un poste qui a finalement été attribué à la Bulgare Kristalina Georgieva.

M. Calvino a été le fer de lance de la réponse économique de l'Espagne à la pandémie avec un programme sans précédent de 200 milliards d'euros (221,16 milliards de dollars) en 2020 et a géré la mise en œuvre du programme d'aide de l'Union européenne en cas de pandémie.

Après avoir occupé des postes de haut niveau au sein du ministère espagnol de l'économie, elle est entrée à la Commission européenne en 2006 et a été nommée directrice générale du budget de la Commission en 2014. Elle préside le comité directeur du FMI depuis décembre 2021.

