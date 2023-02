Le Premier ministre éthiopien rencontre les dirigeants de la région du Tigré pour la première fois depuis l'accord de paix

"Le PM Abiy ... et d'autres officiels se sont rencontrés aujourd'hui et ont eu une discussion avec la délégation du TPLF concernant les progrès du processus de paix", a déclaré l'Ethiopian Broadcasting Corporation sur son compte Twitter.

"En conséquence, le PM Abiy a pris des décisions concernant l'augmentation des vols, les services bancaires et d'autres questions qui renforceraient la confiance et faciliteraient la vie des civils."

Le gouvernement d'Addis-Abeba et les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) ont signé des accords en novembre pour cesser définitivement les hostilités, mettant fin aux combats qui ont tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

La réunion de vendredi était la première d'Abiy avec les hauts administrateurs de la région nord du Tigré depuis le début des combats.

La guerre était enracinée dans de vieux griefs territoriaux et autres entre les élites politiques du Tigré et d'autres régions, accumulés au cours de décennies de troubles, de changements de régime violents et de longues périodes de régime autoritaire.