Le Premier ministre français dévoile la réforme des retraites, un test important pour Macron.

Une chose est claire : les Français devront travailler plus longtemps qu'aujourd'hui.

Selon le scénario le plus probable, le gouvernement porterait l'âge de la retraite à 64 ans, contre 62 actuellement. Macron avait initialement misé sur 65 ans, mais en renonçant à une année, il sera plus facile de faire adopter la réforme au Parlement.

Ce qui est également certain : Le gouvernement se dirige vers un affrontement avec les syndicats. Tous, y compris la CFDT, modérée et réformatrice, ont déclaré qu'ils rejetaient l'augmentation de l'âge de la retraite.

Pour eux, 64 ou 65 ans n'a pas beaucoup d'importance. L'un ou l'autre est à proscrire.

Mais l'objectif d'âge est essentiel pour un autre groupe -- le parti conservateur Les Républicains (LR). La façon dont ses parlementaires voteront fera ou non la réforme au Parlement, où Macron a perdu sa majorité absolue l'année dernière.

LR a peut-être perdu beaucoup de députés lors des élections de l'année dernière, mais leurs députés, plus quelques alliés de centre-droit, ajoutés au groupe centriste de Macron, seraient suffisants pour faire passer la réforme.

Et le nouveau chef de LR, Eric Ciotti, a déclaré qu'il soutiendrait la réforme - si ses conditions sont remplies, notamment l'augmentation de l'âge de la retraite à 64 ans au lieu de 65 et l'augmentation de la pension minimale pour tous, plutôt que seulement pour les nouveaux retraités.

Cependant, tous les membres de son parti ne sont pas d'accord, ce qui laisse planer une certaine incertitude.

Mais à ce stade, il semble que le plus grand défi sera dans la rue.

Il n'est pas certain que les syndicats puissent rassembler suffisamment de personnes, en colère non seulement contre la réforme des retraites mais aussi contre des problèmes tels que la crise du coût de la vie, pour faire dérailler les plans de Macron.

PROTESTS

La réforme des retraites en France, où le droit de partir à la retraite à 62 ans avec une pension complète est très apprécié, est toujours une question très sensible et l'est encore plus aujourd'hui avec le mécontentement social grandissant concernant le coût de la vie.

Avec actuellement l'un des âges de retraite les plus bas du monde industrialisé, la France dépense plus que la plupart des autres pays pour les retraites, soit près de 14 % de la production économique, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Mais les sondages montrent que la réforme des retraites est impopulaire.

Seuls 27% des électeurs sont d'accord avec l'augmentation de l'âge de la retraite - la plupart d'entre eux sont revenus à 64 et non à 65 ans - un sondage Elabe pour BFM TV a montré la semaine dernière. Quelque 47% ne veulent aucun changement de l'âge de la retraite et 25% souhaitent que la retraite soit plus précoce qu'aujourd'hui.

Macron a dû mettre sa première tentative de réforme des retraites sur la glace en 2020, car le gouvernement s'est empressé de contenir l'épidémie de COVID et de sauver l'économie.

Maintenant, bien que les récentes actions de grève aient été limitées à des secteurs spécifiques, tels que les raffineries et les compagnies aériennes, l'indignation concernant la réforme des retraites pourrait facilement déclencher des protestations plus larges.

Mais le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran, a déclaré : "Nous ne réformons pas les retraites pour être populaires mais pour être responsables. Nous irons jusqu'au bout car c'est la seule façon pour notre modèle social de survivre."