Le Premier ministre haïtien Garry Conille a quitté Port-au-Prince vendredi pour se rendre à Washington et à New York, alors que des policiers kenyans fraîchement déployés ont commencé à patrouiller dans la ville dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour lutter contre les gangs armés qui ont pris le contrôle de la capitale.

Le bureau de M. Conille a déclaré qu'il voyagerait avec le ministre des affaires étrangères Dominique Dupuy, le ministre des finances Ketleen Florestal et le chef de cabinet Nesmy Manigat, tandis que le ministre de la justice Carlos Hercule resterait en son nom en tant que premier ministre par intérim.

"La délégation aura d'importantes réunions de travail avec des responsables d'institutions financières internationales, entre autres. Elle inspectera également l'ambassade d'Haïti à Washington", a indiqué le bureau, sans donner plus de détails.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis a déclaré que le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, rencontrerait M. Conille lundi.

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds d'une force de sécurité internationale dirigée par le Kenya, dont les Nations unies ont ratifié l'envoi en Haïti pour aider la police à lutter contre les gangs armés qui ont plongé le pays dans une crise humanitaire.

L'ancien gouvernement haïtien a demandé l'envoi de cette force en 2022 et un premier déploiement de policiers kenyans est arrivé cette semaine, mais on ne sait pas encore quand le reste de la force - qui devrait compter plus de 2 500 personnes - devrait arriver.

Alors que des policiers kényans armés et vêtus de kaki, portant des gilets pare-balles et des casques, patrouillent dans la ville à bord de fourgons blindés noirs, les habitants de Port-au-Prince ont déclaré qu'ils espéraient que la force pourrait mettre un terme aux tueries aveugles et permettre aux entreprises de reprendre leurs activités.

"Nous avons besoin de paix. Si les forces de police kenyanes sont ici, c'est pour que nous puissions retrouver notre vie d'avant. Nous espérons qu'elles sont venues travailler sérieusement", a déclaré Kloud Dine, un habitant.

"Nous avons besoin que les Kényans restent un moment ici parce que les membres des gangs nous font trop souffrir", a ajouté Louise Baret, une artiste peintre. "Assez, c'est assez.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux mercredi, le chef de gang Jimmy "Barbecue" Cherizier a rallié des hommes armés, leur demandant de tirer sur la police kényane et promettant de se battre jusqu'à la mort : "Je me fiche qu'ils soient blancs ou noirs. S'ils ne sont pas haïtiens et qu'ils se trouvent sur le sol haïtien, ce sont des envahisseurs", a-t-il déclaré.

Plus d'un demi-million de personnes ont fui leur domicile en raison des violences et près de la moitié de la population souffre de la faim.