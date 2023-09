La Hongrie ne soutiendra l'Ukraine sur aucune question internationale tant que les droits linguistiques des Hongrois de souche n'auront pas été rétablis, a déclaré le premier ministre hongrois Viktor Orban au parlement lundi.

M. Orban a également déclaré que la Hongrie n'était pas pressée de ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN, signalant ainsi un nouveau retard dans un processus qui est bloqué au parlement depuis l'année dernière. La demande d'adhésion de la Suède est suspendue à l'approbation de la Hongrie et de la Turquie.

La Hongrie s'est opposée à l'Ukraine pour ce qu'elle considère comme des restrictions aux droits d'environ 150 000 Hongrois ethniques d'utiliser leur langue maternelle, en particulier dans l'éducation, après que Kiev a adopté une loi en 2017 restreignant l'utilisation des langues minoritaires dans les écoles.

"Ils veulent transformer (les écoles hongroises) en écoles ukrainiennes et si cela ne fonctionne pas, ils veulent les fermer", a déclaré le premier ministre nationaliste Orban dans son discours, ajoutant que son gouvernement se battrait pour les droits des Hongrois ethniques dans l'ouest de l'Ukraine.

"Nous ne soutiendrons l'Ukraine dans aucun dossier sur la scène internationale tant qu'elle n'aura pas rétabli les lois qui garantissent les droits des Hongrois.

Les remarques de M. Orban interviennent après que la commissaire européenne Ursula von der Leyen a présenté, au début du mois, sa vision d'une Union européenne élargie qui inclurait l'Ukraine. Les États membres de l'UE doivent décider en décembre s'ils autorisent l'Ukraine à entamer des négociations d'adhésion, ce qui nécessiterait le soutien unanime des 27 pays de l'Union.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré, après son élection en 2019, qu'il estimait nécessaire de préparer un projet de loi visant à protéger les droits des minorités, en particulier dans les domaines religieux et linguistique.

L'obtention du feu vert pour les négociations d'adhésion à l'UE serait largement considérée comme une victoire pour Kiev dans son conflit avec Moscou, qui cherche non seulement à repousser les forces russes, mais aussi à se libérer de l'influence géopolitique de la Russie et à renforcer ses liens avec l'Occident.

RETARD DANS LA CANDIDATURE DE LA SUÈDE À L'OTAN

La Hongrie est membre de l'OTAN et s'oppose à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais M. Orban, au pouvoir depuis 2010, a entretenu des relations étroites avec la Russie et s'est abstenu de critiquer le président Vladimir Poutine. La Hongrie a refusé d'envoyer des armes à l'Ukraine.

M. Orban a déclaré que la Hongrie n'était pas pressée d'approuver la candidature de la Suède à l'OTAN et que la sécurité de la Suède n'était pas menacée. Budapest a invoqué ce qu'elle appelle des allégations injustifiées de la part de politiciens suédois selon lesquelles elle aurait érodé les droits démocratiques.

"Je me demande s'il y a quelque chose d'urgent qui nous obligerait à ratifier la candidature de la Suède à l'OTAN. Je ne vois pas de telles circonstances", a déclaré M. Orban.

Lundi, M. Orban a déclaré au parlement que le plan de Bruxelles visant à sevrer l'Europe de l'énergie russe allait à l'encontre des intérêts de l'Europe et de la Hongrie. La Hongrie est fortement exposée aux approvisionnements russes en pétrole et en gaz, mais M. Orban a déclaré qu'elle avait pris des mesures pour diversifier ses approvisionnements, citant les récents pourparlers avec le Qatar, la Turquie et l'Azerbaïdjan sur de futures livraisons de gaz.