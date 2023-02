Le Premier ministre hongrois déclare que de nouvelles discussions sont nécessaires sur les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.

S'exprimant à la radio publique, M. Orban a déclaré qu'il avait demandé aux parlementaires de son parti nationaliste Fidesz de soutenir leur candidature, ajoutant toutefois que certains députés n'étaient "pas très enthousiastes" à l'égard de l'élargissement et souhaitaient que les discussions se poursuivent à ce sujet.

Les parlements des 30 membres de l'OTAN doivent ratifier toute candidature à l'adhésion à l'alliance. Les parlementaires hongrois doivent voter sur la question le 6 mars, selon l'ordre du jour du parlement publié en ligne.

M. Orban a ajouté qu'en fin de compte, il devrait être clair que la Hongrie soutient l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, mais a déclaré que les préoccupations de la Turquie concernant l'entrée de la Suède devraient également être entendues, sinon l'effort d'expansion pourrait échouer.

"En ce qui concerne la Turquie, ce sont également nos alliés, et nous devons donc entendre leur voix", a déclaré M. Orban.

Ankara affirme que Stockholm a hébergé ce qu'Ankara appelle des membres de groupes terroristes. La Turquie a récemment indiqué qu'elle n'approuverait que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, tandis que la Hongrie affirme qu'elle a été retardée par une vague de législation nécessaire pour débloquer les fonds de l'Union européenne.

"Nous devons prêter attention à la Turquie car, en fin de compte, l'ensemble du processus sera bloqué. S'il n'y a pas de solution au problème de la Turquie, alors l'élargissement pourrait échouer."

La semaine dernière, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a demandé à la Turquie et à la Hongrie de permettre à la Finlande et à la Suède d'adhérer à l'OTAN, déclarant qu'elle s'attendait à ce que tous les membres de l'OTAN ratifient leurs offres d'adhésion à l'alliance de défense "sans plus tarder".

M. Orban a déclaré que certains parlementaires du parti au pouvoir étaient préoccupés par le fait que la frontière commune de l'OTAN avec la Russie s'étende sur plus de 1 000 km (620 miles), soulignant les risques géopolitiques potentiels découlant de l'entrée de la Finlande.

D'autres parlementaires se sont insurgés contre ce que M. Orban a décrit comme étant la diffusion par la Finlande et la Suède de "mensonges purs et simples" sur la santé de la démocratie et de l'État de droit en Hongrie.

Il a toutefois ajouté que la Hongrie, dominée par Moscou pendant des décennies avant l'effondrement du communisme, avait une "obligation morale" de soutenir la candidature des pays nordiques.

En début de semaine, le négociateur hongrois des fonds de l'Union européenne a signalé un nouveau retard possible dans l'accès aux milliards d'euros de fonds de redressement, déclarant que l'aplanissement des problèmes restants avec Bruxelles sur les réformes démocratiques pourrait durer jusqu'à l'été.

Le bloc a suspendu tout paiement jusqu'à ce que le gouvernement nationaliste de Budapest mette en œuvre des réformes pour améliorer l'indépendance de la justice et lutter contre la corruption.

"Je me range dans le camp de ceux qui appellent au calme", a déclaré M. Orban en décrivant le débat sur l'élargissement de l'OTAN parmi ses parlementaires.

"Je suis d'ailleurs d'accord avec l'opinion du groupe parlementaire selon laquelle tout ne va pas bien. Cependant, je leur ai demandé qu'en fin de compte, il soit clair qu'en principe nous soutenons l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Toutefois, des discussions sérieuses seront nécessaires au préalable."