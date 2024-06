Le Premier ministre indien Narendra Modi était en passe d'obtenir un troisième mandat historique mardi, mais avec une majorité très réduite, ce qui constitue un rare revers électoral pour un dirigeant qui a exercé une forte emprise sur la politique du pays.

Le parti au pouvoir de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a perdu sa propre majorité au parlement pour la première fois en dix ans et dépend de ses alliés régionaux pour franchir le cap de la moitié du mandat nécessaire pour diriger la plus grande démocratie du monde.

Pour Modi, dont la cote de popularité est la plus élevée parmi les dirigeants mondiaux et qui a mené une campagne de type présidentiel, ce résultat est le premier signe d'un changement de terrain.

"Le fait que le BJP passe sous la barre de la majorité est un revers personnel pour lui", a déclaré Yogendra Yadav, politologue et fondateur d'un petit groupe politique opposé au BJP.

Depuis qu'il a pris le pouvoir il y a dix ans, en s'appuyant sur sa base nationaliste hindoue, Modi est le leader incontesté de l'alliance au pouvoir, avec des inquiétudes croissantes concernant ce que ses opposants considèrent comme un glissement du pays vers l'autoritarisme.

L'homme qui, enfant, vendait du thé dans son État natal du Gujarat a tellement dominé la politique indienne au cours de la dernière décennie que peu de membres de son parti ou même du groupe idéologique dont il est issu, le Rashtriya Swayamsevak Sangh, osent lui tenir tête.

En effet, tout au long de la campagne qui s'est déroulée sous une chaleur torride, c'est Modi, avec ses cheveux blancs clairsemés, sa barbe blanche soigneusement taillée et ses vêtements indiens immaculés, qui a dominé tous les autres.

Ses silhouettes géantes étaient partout, son visage sur les écrans de télévision tous les jours, alors qu'il courtisait les 968 millions d'électeurs indiens avec une "garantie Modi" personnelle de changer leur vie.

"Mon seul problème avec Modi aujourd'hui est qu'il est devenu plus grand que le parti lui-même", a déclaré Surendra Kumar Dwivedi, ancien directeur du département de sciences politiques de l'université de Lucknow.

LES DIX DERNIÈRES ANNÉES NE SONT QU'UN APERÇU

Néanmoins, Modi ne sera que le deuxième dirigeant à remporter un troisième mandat après le premier ministre fondateur Jawaharlal Nehru, et il a promis de transformer les cinq prochaines années.

Sous sa direction, l'Inde est devenue l'économie majeure à la croissance la plus rapide au monde et il a déclaré vouloir en faire la troisième économie mondiale dans trois ans, derrière les États-Unis et la Chine.

"Ce que nous avons fait au cours des dix dernières années n'est qu'un aperçu, une bande-annonce", a déclaré Modi lors d'un récent rassemblement. "Nous avons encore beaucoup à faire. Modi est en train d'amener le pays à un niveau différent dans le monde.

Le BJP a rejeté les spéculations de l'opposition selon lesquelles Modi, 73 ans, pourrait raccrocher ses bottes lorsqu'il atteindra 75 ans, comme l'ont fait d'autres dirigeants du parti ces dernières années. M. Modi a déclaré qu'il souhaitait jeter les bases pour que l'Inde devienne une nation pleinement développée d'ici à 2047, année du 100e anniversaire de l'indépendance du pays par rapport à la domination coloniale britannique.

"Modi va probablement entrer dans ce que j'appelle la phase d'héritage de son mandat de premier ministre, en faisant progresser l'Inde sur les plans politique, économique, diplomatique et même militaire", a déclaré Bilveer Singh, directeur adjoint du département de sciences politiques de l'université nationale de Singapour.

L'idée serait de faire du pays une "puissance régionale forte qui soit aussi un contrepoids à la Chine, mais pas pour servir les intérêts occidentaux comme on le prétend parfois, mais principalement pour promouvoir les intérêts, la puissance et la place de l'Inde dans la politique internationale".

Un mandat réduit pour l'alliance au pouvoir de Modi exclut la possibilité de modifier la constitution laïque de l'Inde, contre laquelle les groupes d'opposition avaient mis en garde. Toute mesure de ce type requiert le soutien des deux tiers des membres du parlement.

Ces dernières années, les inquiétudes se sont accrues quant au fait que le programme nationaliste hindou du BJP a polarisé le pays. Modi lui-même a fait monter la rhétorique, accusant le Congrès, principal parti d'opposition, d'apaiser les musulmans pour obtenir des voix.

Yashwant Deshmukh, fondateur de l'agence de sondage CVoter et analyste politique, a déclaré que l'objectif principal du BJP, à savoir l'introduction de lois civiles communes pour remplacer les coutumes islamiques fondées sur la charia et d'autres codes religieux, devrait être relégué au second plan.

"Ces questions devront faire l'objet d'un débat", a-t-il déclaré.