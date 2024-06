Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait remporter un troisième mandat consécutif, un record, alors que le dépouillement de 642 millions de votes dans le cadre de la plus grande élection au monde a commencé mardi.

Les sondages de sortie des urnes diffusés à la télévision après la fin du scrutin le 1er juin prévoient une large victoire de Modi, mais les sondages de sortie des urnes se sont souvent trompés sur les résultats des élections en Inde.

Toutefois, si la victoire de Modi est confirmée, ses nationalistes hindous auront triomphé d'une campagne au vitriol au cours de laquelle les partis se sont accusés mutuellement d'avoir des préjugés religieux et de représenter une menace pour certaines parties de la population.

Les investisseurs se sont déjà réjouis de la perspective d'un nouveau mandat de Modi, s'attendant à ce qu'il apporte de nouvelles années de forte croissance économique et de réformes favorables aux entreprises, tandis qu'une éventuelle majorité des deux tiers au parlement pourrait permettre d'apporter des changements majeurs à la constitution, comme le craignent ses rivaux et ses détracteurs.

"La principale tâche du prochain gouvernement sera de mettre l'Inde sur la voie de l'enrichissement avant qu'elle ne vieillisse", a déclaré le journal Times of India dans un éditorial mardi, en faisant référence à la population jeune et en âge de travailler de la nation la plus peuplée du monde. "L'horloge tourne.

Les contrats à terme sur les actions indiennes ont légèrement augmenté et la roupie est restée stable avant que le décompte ne commence à 8h00 (0230 GMT) mardi. L'indice NIFTY 50 a augmenté de 0,21% dans les premiers échanges, selon les données du NSE International Exchange, et a envisagé un nouveau record à l'ouverture.

Les sondages télévisés réalisés à la sortie des bureaux de vote et publiés samedi après la fin du scrutin prévoyaient que l'Alliance démocratique nationale, dirigée par le BJP, pourrait remporter une majorité des deux tiers dans la chambre basse du parlement, qui compte 543 membres.

Plusieurs sondages importants prévoyaient que le BJP pourrait remporter à lui seul plus que les 303 sièges qu'il a gagnés en 2019.

Ces projections ont poussé les actions indiennes à des sommets historiques lundi, tandis que la roupie s'est appréciée et que les rendements obligataires ont baissé.

Près d'un milliard de personnes avaient le droit de voter lors de ce scrutin en sept phases et en sept semaines, qui a débuté le 19 avril et s'est déroulé sous une chaleur estivale torride, avec des températures frôlant les 50° Celsius (122° Fahrenheit) dans certaines régions.

Plus de 66 % des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes, soit à peine un point de pourcentage de moins que lors de l'élection précédente en 2019, ce qui a balayé les craintes exprimées avant le scrutin, selon lesquelles les électeurs pourraient bouder une compétition que l'on croyait gagnée d'avance en faveur de M. Modi.

Modi, 73 ans, qui a accédé au pouvoir en 2014 en promettant la croissance et le changement, cherche à devenir seulement le deuxième Premier ministre après le leader de l'indépendance de l'Inde, Jawaharlal Nehru, à remporter trois mandats consécutifs.

Il a commencé sa campagne en présentant son bilan, notamment en matière de croissance économique, de politiques sociales, de fierté nationale, de nationalisme hindou et d'engagement personnel à tenir ses promesses, ce qu'il a appelé la "garantie de Modi".

Cependant, il a changé de tactique après la faible participation des électeurs lors de la première phase et a accusé l'opposition, en particulier le parti du Congrès qui dirige une alliance de deux douzaines de groupes, de favoriser les 200 millions de musulmans de l'Inde - un changement de cap qui, selon les analystes, a rendu la campagne grossière et source de division.

Selon les analystes, ce changement a rendu la campagne grossière et source de division. Ils ont déclaré que ce pivot pourrait avoir eu pour but d'attiser la base nationaliste hindoue du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi afin de l'inciter à voter. Modi s'est défendu contre les critiques selon lesquelles il attisait les divisions entre hindous et musulmans pour gagner des voix et a déclaré qu'il ne faisait que critiquer la campagne de l'opposition.

L'alliance INDIA de l'opposition, menée par le parti du Congrès de Rahul Gandhi, a nié avoir favorisé les musulmans dans ce pays à majorité hindoue et a déclaré que Modi détruirait la constitution s'il revenait au pouvoir et mettrait fin à la discrimination positive dont bénéficient les castes dites "arriérées". Le BJP rejette cette affirmation.

L'alliance de l'opposition a également promis davantage de mesures sociales et d'aides, alors que les sondages indiquent que le chômage, l'inflation et la détresse rurale sont les principales préoccupations des électeurs. (Reportage de YP Rajesh et Tanvi Mehta ; Rédaction de Toby Chopra et Michael Perry)