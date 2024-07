Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi qu'il avait rencontré le PDG de Tesla, Elon Musk, à Washington mercredi après son discours devant le Congrès américain.

"Nous avons discuté des opportunités et des défis de l'IA, de son impact sur l'économie et la société, et exploré les moyens d'une coopération technologique avec Israël", a déclaré M. Netanyahu dans un message sur X.