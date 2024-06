Le Premier ministre japonais Fumio Kishida envisage de se rendre en Allemagne pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz lorsqu'il participera au sommet de l'OTAN aux Etats-Unis début juillet, a rapporté mardi la chaîne publique NHK, citant une source gouvernementale.

M. Kishida et M. Scholz devraient discuter de la résilience de la chaîne d'approvisionnement en minéraux et en semi-conducteurs, de la protection des technologies émergentes, y compris l'IA, et de la coopération en matière de défense dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et de l'affirmation maritime croissante de la Chine, a indiqué la NHK. (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Sandra Maler)