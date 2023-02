Le Premier ministre japonais affirme que les compétences en matière de communication internationale sont essentielles pour le choix du nouveau chef de la BOJ.

S'exprimant devant le Parlement, M. Kishida a déclaré mercredi qu'il était toujours en train de sélectionner le successeur du gouverneur sortant de la BOJ, Haruhiko Kuroda, dont le mandat se termine en avril, notant "l'impact que cette décision aurait sur les marchés financiers."

Bien que M. Kishida n'ait pas nommé de candidats potentiels pour le poste, certains observateurs de la banque centrale estiment que ses commentaires suggèrent qu'il n'a pas exclu Hiroshi Nakaso, un ancien gouverneur adjoint de la BOJ ayant une expérience internationale, dont on pensait auparavant qu'il s'était retiré de la course.

"Depuis la crise de Lehman, une coordination étroite entre les principaux dirigeants des banques centrales, ainsi que la capacité de recevoir et de délivrer une communication de haute qualité à destination et en provenance des marchés nationaux et étrangers, sont devenues extrêmement importantes", a déclaré M. Kishida.

"J'aimerais choisir (le prochain gouverneur de la BOJ) en tenant compte de ces facteurs", a déclaré M. Kishida, lorsqu'un parlementaire de l'opposition lui a demandé quelles devaient être les qualifications du successeur de M. Kuroda.

Les marchés surveillent de près la nomination du nouveau gouverneur de la BOJ pour obtenir des indices sur la rapidité avec laquelle la banque centrale pourrait mettre fin à ses mesures de relance massives.

Jusqu'à présent, M. Kishida était resté muet sur les principales qualifications requises pour le poste de dirigeant de la BOJ, affirmant qu'il était le seul à choisir la personne la mieux placée pour le rôle.

Ses remarques font suite à un rapport du journal Nikkei de lundi, selon lequel le gouvernement a sondé le gouverneur adjoint de la BOJ, Masayoshi Amamiya, pour succéder à Kuroda.

Banquier central de carrière qui a élaboré de nombreux outils d'assouplissement monétaire de la BOJ, Amamiya est considéré par les marchés comme un candidat de choix. Toutefois, son expérience est axée sur les questions de politique monétaire intérieure, plutôt que sur les affaires internationales.

"On a eu l'impression que Kishida avait quelqu'un d'autre en tête qu'Amamiya, bien qu'il soit probablement encore un candidat solide", a déclaré Izuru Kato, économiste en chef chez Totan Research.

Parmi les autres prétendants clés, Nakaso a une longue expérience de la supervision des opérations de marché et des affaires internationales de la BOJ.

"Nakaso correspond parfaitement à ce que Kishida a énoncé comme qualifications clés, comme son anglais courant et ses solides contacts avec les banquiers centraux étrangers", a déclaré Nobuyasu Atago, un ancien fonctionnaire de la BOJ qui est maintenant économiste en chef chez Ichiyoshi Securities.

En tant que chef du département des marchés financiers de la BOJ, Nakaso a travaillé avec ses homologues étrangers pour gérer la crise financière mondiale après l'effondrement de Lehman Brothers en 2008.

Nakaso a déclaré la semaine dernière qu'il avait accepté un poste à la tête d'un conseil consultatif de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), un commentaire qui a conduit certains acteurs du marché à parier qu'il avait baissé les bras dans la course à la direction de la banque centrale.

Le gouvernement envisage de présenter au parlement ses candidats pour le prochain gouverneur de la BOJ et deux gouverneurs adjoints la semaine prochaine, ont déclaré des sources à Reuters.

La nomination du gouvernement doit être approuvée par les deux chambres du Parlement, ce qui en fait une affaire réglée puisque la coalition au pouvoir détient de solides majorités dans les deux chambres.

Le deuxième mandat de cinq ans de Kuroda se termine le 8 avril. Ses deux adjoints, Amamiya et Masazumi Wakatabe, verront leur mandat prendre fin le 19 mars.