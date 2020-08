Le Premier ministre libanais annonce la démission de son gouvernement

BEYROUTH, 10 août (Reuters) - Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi la démission de son gouvernement, six jours après l'explosion meurtrière qui a détruit une partie de Beyrouth et ravivé la colère de la population, confrontée depuis des mois à une grave crise politique, économique et sociale.

Lors d'une allocution, Hassan Diab a déclaré que cette explosion était le résultat d'une corruption endémique et s'est dit aux côtés de ceux qui réclament que les responsables de ce "crime" soient traduits en justice. (Bureau de Beyrouth, version française Jean-Stéphane Brosse)