Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré mardi qu'il n'y avait "pas l'ombre d'une preuve" de transferts de navire à navire de pétrole iranien sanctionné au large de la Malaisie, alors que les États-Unis craignent que l'Iran n'utilise des prestataires de services malaisiens pour acheminer son pétrole.

Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré la semaine dernière que les États-Unis considéraient que la capacité de l'Iran à transporter son pétrole dépendait de fournisseurs en Malaisie.

Ce fonctionnaire a également déclaré que les États-Unis tentaient d'empêcher la Malaisie de devenir une juridiction où le groupe militant palestinien Hamas pourrait à la fois collecter des fonds et transférer de l'argent.

S'exprimant lors d'un forum économique au Qatar, M. Anwar a déclaré que la Malaisie n'avait pas la capacité de surveiller les transferts de navire à navire dans les eaux internationales.

La Malaisie, à majorité musulmane, est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne et plaide en faveur d'une solution à deux États dans le conflit entre Israël et les Palestiniens.

Au cours de son voyage, M. Anwar a rencontré le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar.

Il a déclaré qu'il entretenait de bonnes relations avec l'aile politique du Hamas, mais qu'il ne participait pas à ses opérations militaires.

"Je n'ai aucune implication ou discussion avec l'appareil militaire (du Hamas)", a-t-il déclaré lors du forum.