Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern est testé positif au COVID

Elle ne sera pas présente au Parlement pour le plan de réduction des émissions du gouvernement lundi et le budget jeudi, mais "les dispositions de voyage pour sa mission commerciale aux États-Unis ne sont pas affectées à ce stade", indique le communiqué.

Mme Ardern était symptomatique depuis vendredi soir, avec un résultat faiblement positif dans la nuit et un résultat clairement positif le samedi matin lors d'un test d'antigène rapide, selon le communiqué.

Elle est en isolement depuis dimanche, date à laquelle son partenaire Clarke Gayford a été testé positif, selon le communiqué.

En raison du test positif, Mme Ardern devra s'isoler jusqu'au matin du 21 mai, effectuant les tâches qu'elle peut à distance.

Le vice-premier ministre Grant Robertson s'adressera aux médias à sa place lundi.

"Il s'agit d'une semaine importante pour le gouvernement et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir y assister", a déclaré Mme Ardern dans le communiqué.

"Notre plan de réduction des émissions trace la voie pour atteindre notre objectif de zéro carbone et le budget aborde l'avenir à long terme et la sécurité du système de santé de la Nouvelle-Zélande", a-t-elle ajouté. "Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la semaine, s'isoler avec le COVID-19 est une expérience très kiwi cette année et ma famille n'est pas différente."

Ardern a également déclaré samedi que sa fille Neve avait été testée positive mercredi.

"Malgré tous mes efforts, j'ai malheureusement rejoint le reste de ma famille et j'ai été testée positive au COVID 19", a posté Ardern sur sa page officielle Instagram.