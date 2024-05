Tout est sous contrôle (à peu près)

Pour débuter la semaine, je vais tenter un état des lieux financiaro-psycholo-pifométrique de la situation des marchés actions, qui vont plutôt bien. On va parler paradoxes, stats faiblardes et bénéfices des sociétés en délire. Il sera aussi question du marché chinois et du programme de la semaine.