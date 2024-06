Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a félicité lundi son grand rival indien Narendra Modi pour sa prestation de serment en tant que Premier ministre pour un troisième mandat. Il s'agit de la première réaction d'Islamabad aux résultats des élections de l'autre côté de la frontière.

"Félicitations à @narendramodi pour sa prestation de serment en tant que Premier ministre de l'Inde", a déclaré M. Sharif dans un message publié sur X, un jour après la prestation de serment de M. Modi et près d'une semaine après la proclamation des résultats des élections du 4 juin.

Modi a prêté serment dimanche pour un troisième mandat record, après un échec électoral retentissant, puisqu'il a perdu sa majorité absolue et qu'il dépend du soutien des partis régionaux dans son premier gouvernement de coalition.

L'Inde et le Pakistan, voisins et rivaux dotés de l'arme nucléaire, se sont livrés à deux guerres et à de nombreux affrontements, principalement pour le contrôle de la région du Cachemire, dans l'Himalaya.

Les liens entre les deux pays sont gelés depuis que l'Inde a mis fin au statut spécial de l'État du Jammu-et-Cachemire en 2019 et l'a divisé en deux territoires administrés par le gouvernement fédéral.

New Delhi a invité les dirigeants de sept pays régionaux à la grande inauguration de dimanche au Rashtrapati Bhavan, ou palais du président, à New Delhi, mais Sharif n'était pas inclus.