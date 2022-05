Le Premier ministre sri-lankais propose une plus grande responsabilisation du cabinet dans un contexte de crise économique

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a déclaré dimanche que son gouvernement s'efforçait de rendre le président et le cabinet responsables devant le parlement après des semaines de manifestations de rue déclenchées par la pire crise économique depuis des décennies.

Frappé de plein fouet par la pandémie, la hausse des prix du pétrole et les réductions d'impôts populistes, le Sri Lanka est confronté à une inflation galopante et à des pénuries de carburant et d'autres produits essentiels, ce qui a poussé l'ancien Premier ministre Mahinda Rajapaksa et son cabinet à démissionner ce mois-ci.

M. Wickremesinghe a déclaré que son gouvernement a proposé de promulguer des lois pour donner plus de pouvoir au Parlement, ajoutant que plus d'une douzaine de comités indépendants seraient mis en place pour le contrôle parlementaire et la supervision des questions financières.

"Selon le nouveau système que nous avons proposé, le président sera tenu de rendre des comptes au parlement. Le cabinet des ministres est également responsable devant le parlement", a déclaré Wickremesinghe dans une allocution télévisée.

L'approbation de la proposition pourrait prendre plusieurs semaines, car elle doit être acceptée par le cabinet et la Cour suprême, après quoi l'approbation du parlement sera demandée.

Le président Gotabaya Rajapaksa et son frère, Mahinda, ont fait marche arrière sur une série de réformes électorales, policières et financières adoptées par le gouvernement précédent, quelques mois après avoir pris le pouvoir avec une majorité des deux tiers en 2020.

Les dirigeants de l'opposition avaient accusé le gouvernement Rajapaksa d'accroître de manière disproportionnée les pouvoirs présidentiels et de diluer le rôle du parlement dans l'élaboration des lois. (Rédaction : Sudarshan Varadhan ; Édition : Emelia Sithole-Matarise et Nick Macfie)