Le Premier ministre sri-lankais s'adressera à la nation touchée par la crise alors que les stocks de carburant s'épuisent

Ranil Wickremesinghe, nommé Premier ministre jeudi, a déclaré qu'il donnerait une "explication complète" de la crise financière qui a dévasté la nation insulaire stratégique de l'océan Indien, où la Chine et l'Inde se disputent l'influence.

"Il y a beaucoup de choses à faire et à défaire. Nous donnons la priorité aux questions, soyez assurés qu'elles seront traitées dès que possible", a-t-il déclaré dans une série de tweets dimanche.

La crise a conduit à des protestations généralisées contre le président Gotabaya Rajapaksa et sa famille, culminant avec la démission de son frère aîné Mahinda en tant que premier ministre la semaine dernière après que des combats entre les partisans du gouvernement et les manifestants aient tué 9 personnes et en aient blessé 300.

Le président l'a alors remplacé par Wickremesinghe, un parlementaire de l'opposition qui a occupé le poste cinq fois auparavant, dans une tentative désespérée d'apaiser les manifestants.

Mais les manifestants ont déclaré qu'ils poursuivraient leur campagne tant que Gotabaya Rajapaksa resterait président. Ils ont également qualifié Wickremesinghe de larbin et critiqué sa nomination de quatre ministres, tous membres du parti politique dirigé par les frères Rajapaksa.

Frappé de plein fouet par la pandémie, la hausse des prix du pétrole et les réductions d'impôts populistes des Rajapaksa, le Sri Lanka est au cœur d'une crise sans précédent depuis son indépendance en 1948.

Une pénurie chronique de devises étrangères a entraîné une inflation galopante et des pénuries de carburant et d'autres produits essentiels, faisant descendre des milliers de personnes dans la rue pour protester.

Une cargaison de diesel utilisant une ligne de crédit indienne est arrivée dans le pays dimanche, mais n'a pas encore été distribuée dans toute l'île, ce qui a entraîné de longues files d'attente en plusieurs endroits.

"Demandez au public de ne pas faire la queue ou de ne pas faire le plein dans les trois prochains jours jusqu'à ce que les livraisons des 1 190 stations de carburant soient terminées", a déclaré lundi le ministre de l'Énergie, Kanchana Wijesekera.

Wickremesinghe doit encore trouver un candidat pour le poste crucial de ministre des finances, qui négociera avec le Fonds monétaire international pour obtenir une aide financière dont le pays a cruellement besoin.

L'ancien ministre des finances Ali Sabry avait eu des entretiens préliminaires avec le créancier multilatéral, mais il a démissionné avec Mahinda Rajapaksa la semaine dernière.