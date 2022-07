"Les infections quotidiennes pourraient grimper jusqu'à 200 000 entre la mi-août et la fin septembre", a déclaré le Premier ministre Han Duck-soo lors d'une réunion gouvernementale de réponse au COVID, citant l'avis de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) et des experts.

Le chiffre de 40 266 rapporté pour mardi, représente un bond de 8% par rapport à la veille et constitue le niveau le plus élevé depuis 43 908 le 11 mai.