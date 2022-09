Le Prince Harry et Meghan rejoignent William et Kate pour un bain de foule à Windsor

Les deux fils du roi Charles, autrefois si proches après la mort de leur mère Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997, se sont brouillés ces dernières années après que Harry et Meghan ont abandonné leurs titres royaux pour s'installer aux États-Unis.

Le couple était en Grande-Bretagne pour une brève visite lorsque la reine, le monarque britannique au plus long règne, est décédée jeudi.

Comme d'autres membres importants de la famille royale, Harry s'est précipité pour être aux côtés de la reine alors que son état se détériorait au château de Balmoral en Écosse. Un porte-parole de l'héritier du trône a déclaré qu'une invitation pour la promenade de Windsor avait été lancée par William.

Une source royale l'a décrit comme une importante démonstration d'unité à un moment incroyablement difficile pour la famille. Ils sont sortis de la même voiture, tous vêtus de noir.

Les deux couples n'ont pas beaucoup interagi pendant les 40 minutes de promenade près de l'une des maisons anglaises préférées de la reine, car ils se sont arrêtés pour lire les messages laissés parmi les fleurs, serrer des mains et discuter avec les milliers de personnes qui bordent le Long Walk.

À un moment donné, Meghan a été serrée dans ses bras par une femme dans la foule, tandis que d'autres s'étiraient pour serrer la main et parler aux quatre membres de la famille royale en ce début de soirée. William a passé un certain temps à se baisser pour discuter avec des enfants, tandis que Kate et Harry ont accepté des fleurs et des messages d'encouragement de la part des personnes présentes dans la foule.

Les observateurs royaux avaient cherché des signes de détente au milieu de la pompe et de la cérémonie d'une période de deuil national et des funérailles nationales d'Elizabeth.

Vendredi, Charles a profité de son premier discours à la nation en tant que roi pour exprimer son "amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger".

Il a également conféré à William et à sa belle-fille Kate les titres de prince et de princesse de Galles, que lui et sa défunte épouse Diana portaient auparavant.

On a entendu William dire à un sympathisant que les jours suivant la mort de la reine avaient été "tellement surréalistes".

"Nous pensions tous qu'elle était invincible", a-t-il dit.

Selon les règles royales, les petits-enfants du monarque sont automatiquement éligibles pour devenir princes ou princesses du royaume, donc maintenant que Charles, le père de Harry, est roi, ses enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, peuvent recevoir ces titres. Lilibet a été nommée d'après le surnom d'enfance de la reine.

Il n'est pas clair s'ils prendront les titres.

"Pour le moment, nous nous concentrons sur les 10 prochains jours. Au fur et à mesure que nous aurons des informations, nous mettrons à jour le site Web (royal)", a déclaré un porte-parole de Charles aux journalistes.