Le Prince Harry et Meghan se rendront en Grande-Bretagne le mois prochain

Le couple a rejoint la famille royale lors d'un service d'action de grâce à Londres en juin dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth, leur première apparition publique en Grande-Bretagne depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales il y a deux ans.

Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, assisteront à un sommet pour les jeunes leaders à Manchester le 5 septembre et à une cérémonie de remise de prix pour les enfants gravement malades le 8 septembre.

Ils assisteront également à un événement en Allemagne le 6 septembre pour marquer l'année qui reste avant les Jeux Invictus de 2023 pour les vétérans blessés, qui doivent se tenir à Dusseldorf.

Harry, petit-fils de la reine Elizabeth, a déménagé aux États-Unis avec Meghan en 2020 pour mener une vie plus indépendante. Ils vivent en Californie avec leurs deux jeunes enfants.