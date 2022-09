Le Prince William est honoré d'être fait Prince de Galles - déclaration

William a reçu le titre, précédemment détenu par son père pendant plus de 50 ans, suite au décès de sa grand-mère la reine Elizabeth la semaine dernière.

"Le Prince a reconnu sa profonde affection et celle de la Princesse pour le Pays de Galles, ayant fait leur première maison familiale à Anglesey, y compris pendant les premiers mois de la vie du Prince George", indique le communiqué.

"Le prince et la princesse passeront les mois et les années à venir à approfondir leurs relations avec les communautés du Pays de Galles. Ils veulent faire leur part pour soutenir les aspirations du peuple gallois et mettre en lumière à la fois les défis et les opportunités qui se présentent à eux."