Le «Prix européen de la culture politique 2019» est attribué à Zuzana Čaputová

Cette année, le «Prix européen de la culture politique» de la Fondation Hans Ringier est attribué à la présidente slovaque Zuzana Čaputová - en reconnaissance de son combat pour une démocratie véritablement européenne. Jean-Claude Juncker, Boris Tadić, Jürgen Habermas, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Donald Tusk, Wolfgang Schäuble, Heinrich August Winkler, Mario Draghi, Frank-Walter Steinmeier, Margrethe Vestager et Sir Christopher Munro Clark ont déjà reçu le «Prix européen» doté de 50 000 euros.

Zuzana Čaputová (46 ans), la présidente nouvellement élue de la Slovaquie, a reçu aujourd'hui à Ascona le «Prix européen de la culture politique» de la Fondation Hans Ringier. Cette avocate et militante écologiste, qui jusqu'à récemment était à peine connue en dehors de son pays, est le nouveau visage de l'espoir pour les nations de l'Europe de l'Est - comme autrefois Václav Havel, défenseur de la liberté contre le communisme et premier président de la République tchèque.

La nette victoire électorale de Zuzana Čaputová en mars de cette année peut être décrite comme un tournant historique. La figure de proue d'une politique de lutte contre le pouvoir de la corruption et de l'oligarchie s'est alors retrouvée à la tête du jeune Etat.

«En tant que démocrate européen, on ne peut que saluer la détermination et le courage de Zuzana Čaputová, mais aussi la détermination et la sagesse des citoyens slovaques qui l'ont élue», a déclaré Frank A. Meyer, président de la Fondation Hans Ringier, à propos de son élection.

Katarina Barley, vice-présidente du parlement européen, a rendu hommage à la lauréate: «La présidente slovaque Zuzana Čaputová incarne des thèmes clés qui sont actuellement au centre de l'attention en Europe: elle prône l'Etat de droit, les droits civils et la protection des minorités, ainsi qu'une politique migratoire fondée sur la solidarité. Elle s'est engagée dans une politique environnementale durable. Elle lutte contre la corruption et pour la transparence dans la société. Le fait qu'elle ait été élue présidente est un signe encourageant pour une Europe fondée sur les valeurs. C'est donc un grand honneur pour moi de faire son éloge.»

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre du traditionnel «Dîner Républicain». Depuis 46 ans, des personnalités de la politique, de l'économie, de la science et de la culture se réunissent à Ascona pour discuter et débattre lors de cet événement organisé par Frank A. Meyer.

Ringier SA, Corporate Communications