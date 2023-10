Il va sans dire que le réveil du conflit armé israélo-palestinien, après une offensive spectaculaire et sanglante du Hamas sur le territoire de l'Etat Hébreu, allume un nouvel incendie géopolitique dont les conséquences économiques sont encore difficiles à déterminer. En réaction immédiate, les cours pétroliers se sont tendus et l'or a rebondi. La routine des marchés financiers, centrée sur l'interminable débat sur les taux d'intérêts et l'inflation, devait être troublée par l'arrivée des résultats trimestriels des entreprises. Elle le sera donc aussi par cette nouvelle crise au Proche-Orient.

Ce matin, je vais démarrer par un bilan de la semaine écoulée sur les marchés, antérieurement donc au chaos en Israël.

Parfois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. La bourse américaine a terminé sur des gains vigoureux vendredi, après s’être initialement lamentée sur la vigueur du marché de l’emploi, vigueur censée maintenir la Fed en mode "taux plus élevés, plus longtemps". Un peu plus tôt, l’Europe avait déjà montré la voie en clôturant sur un rebond une semaine plutôt mal embarquée. Malgré cela, le bilan hebdomadaire est resté négatif pour Paris, Francfort et Londres, mais pas pour New York. Sur les gros marchés boursiers, c’est le Japon qui a fermé la marche, en cédant près de 3% sur la semaine écoulée. Le système des vases communicants entre le rebond des actions et la baisse des rendements obligataires n’a toutefois pas fonctionné, preuve qu’il y a quand même un truc qui cloche. La dette américaine à 10 ans est montée à 4,88%, avant de se calmer un peu puis de remonter à 4,8% au cours du weekend. Traduction ? Le marché obligataire pense que la Fed est toujours en guerre contre l’inflation et qu’elle n’a pas l’intention de baisser la garde.

Bon, inutile de continuer à déblatérer sur le sujet puisque les compteurs vont être remis à zéro cette semaine, avec d'importantes échéances à venir : les chiffres de l’inflation américaine de septembre par exemple jeudi, et les premiers résultats trimestriels de grandes entreprises à partir de mardi. Sur le premier point, les investisseurs devraient trouver du grain à moudre pour se persuader qu’une embellie sur les taux se rapproche. Les dernières statistiques sur les prix pointent vers la poursuite de la décrue. Les économistes pensent que cela va continuer.

Côté sociétés, PepsiCo et LVMH vont essuyer les plâtres mardi. Jusqu'à présent, les gros acteurs cotés sont parvenus à jouer sur plusieurs leviers pour compenser l'assèchement du portefeuille des consommateurs induit par l'inflation. De façon assez remarquable d'ailleurs, puisque le marché redoute le retour de manivelle depuis plusieurs trimestres. Mais la chute des bénéfices des entreprises, c'est un peu comme la récession : tout le monde en parle, mais elle ne vient jamais. Les résultats ne sont pas flamboyants pour autant, mais les financiers ont une vision relative des choses : ils s'intéressent moins à la variation annuelle qu'au positionnement des chiffres par rapport aux attentes du marché. En tout cas PepsiCo a besoin de restaurer la confiance des investisseurs après avoir été chahuté la semaine dernière, parce que des analystes se sont alarmés de l'effet des nouveaux traitements contre l'obésité, qui diminuent l'appétit pour les aliments sucrés ou gras. Quant à LVMH, le marché doute depuis quelques temps que le luxe ait la capacité de garder le rythme de sa décennie dorée, surtout si la croissance chinoise patine. Le numéro un du secteur a même dû relancer une vaste campagne d'affichage pour Dior et Vuitton en Europe pour dynamiser ses ventes sur le vieux continent. L'agenda des publications comprend aussi Porsche AG, Delta Air Lines ou Publicis, ainsi que les premières financières américaines : UnitedHealth, Wells Fargo et BlackRock (vendredi). Le programme s'étoffera nettement la semaine suivante.

Sur les marchés financiers, le début de semaine est aussi marqué, cela va de soi, par l'offensive du Hamas contre Israël. L'Etat Hébreu a été débordé par une offensive éclair qui a entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes dans les deux camps et provoqué des représailles à Gaza et au Liban. L'armée israélienne a repris petit à petit le contrôle de la situation, mais les critiques fusent sur la lenteur de sa réaction, d'autant que le Hamas a pu prendre en otages des dizaines de personnes, aussi bien civiles que militaires. Le Proche-Orient redevient une poudrière. Cette crise a fait remonter le pétrole en flèche au cours du weekend, en même temps que l'or. Les deux actifs étaient sur la pente descendante au cours des séances précédentes, pâtissant de la vigueur du dollar et de la hausse des rendements obligataires.

En Asie Pacifique ce matin, c'est un peu le bazar à cause des jours fériés, de la fin de la semaine dorée en Chine et d'un typhon. Je m'explique. Le Japon et la Corée du Sud sont clos pour un jour férié. La Chine continentale, qui sort de huit jours sans cotations à cause de la semaine de la fête nationale, reprend en baisse de 0,5% du côté du CSI 300. Les économistes ont pris l'habitude de décortiquer les chiffres des déplacements des Chinois pendant cette période, pour déterminer une tendance économique plus ou moins favorable. En l'occurrence, les données montrent une hausse du nombre de touristes, mais des dépenses moyennes en baisse. Bilan plutôt mitigé donc. A Hong Kong, les cotations ont été suspendues en séance à cause du typhon Koinu. Elles sont censées reprendre à 8h00 heure d'Europe continentale. L'Inde perd 0,5% pendant que l'Australie grappille 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

La seule donnée importante est le chiffre de la production industrielle allemande d’août (8h00). Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0553 USD. L'once d'or a rebondi à 1853 USD. Le pétrole se reprend aussi, avec un Brent de Mer du Nord à 87,65 USD le baril et un brut léger américain WTI à 86,03 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint à 4,80%. Le bitcoin s'échange 27 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aéroports de Paris : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 246 EUR à 225 EUR.

Ahold Delhaize : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 32 EUR à 33 EUR.

Allianz : Banco Sabadell passe d’acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 256,70 EUR à 251,83 EUR.

Amundi : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65,50 EUR à 63 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours augmenté de 65 EUR à 65,40 EUR.

ASML: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 750 EUR à 765 EUR.

Axa: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 33 EUR à 32,12 EUR.

BMW : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 109 EUR.

BNP Paribas: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 69,77 EUR à 78,01 EUR.

Boohoo : Numis dégrade sa recommandation à réduire et abaisse l'objectif de cours de 32 GBX à 27 GBX.

Cellnex : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 85 EUR à 73 EUR.

Compass: Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2000 GBX à 2575 GBX.

Danone: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 66,50 EUR à 62 EUR.

Eiffage: Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 182 EUR à 176 EUR.

EssilorLuxottica: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 200 EUR à 190 EUR.

Getlink : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 33,60 EUR à 32,70 EUR.

HelloFresh : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 23,40 EUR à 29,60 EUR.

Hermès : Banco Sabadell démarre le suivi à la vente avec un objectif de cours de 1900 EUR.

Iberdrola : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 12,68 EUR à 12,61 EUR.

Inditex: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 37,30 EUR à 40,50 EUR.

ING Groep: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 16,30 EUR.

JCDecaux : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 18,50 EUR à 17,80 EUR.

Kering: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 665 EUR à 575 EUR.

L'Oréal : Banco Sabadell maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 416 EUR à 425 EUR.

Mercedes: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 94,50 EUR à 100 EUR.

Orsted : Morningstar maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 670 DKK à 600 DKK.

Pernod Ricard : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 230 EUR à 200 EUR.

Puma : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 EUR à 70 EUR.

Remy Cointreau : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 128 EUR à 111 EUR.

Saab : SEB Bank passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 660 SEK à 650 SEK.

Safran : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 159 EUR à 166 EUR.

Sandoz : Jefferies démarre le suivi à l’achat avec un objectif de cours de 30,80 CHF.

Sanofi: Banco Sabadell passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 103 EUR à 117 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 250 EUR.

Schneider Electric: Banco Sabadell maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 156 EUR à 157 EUR.

SIG Group: Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 28,50 CHF à 28 CHF.

Société Générale : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 34,29 EUR à 35,17 EUR.

Sodexo: Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 96 EUR à 120 EUR.

TotalEnergies : Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 62 EUR à 71 EUR.

Universal Music: Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25 EUR à 27 EUR.

Vinci: Banco Sabadell maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 117 EUR à 123 EUR. Insight Investment Research maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 160 EUR à 153 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

TotalEnergies menace d'arrêter son plafonnement à 1,99 euro en cas de nouvelle taxe.

Boeing et Airbus en pourparlers avec International Consolidated Airlines pour une éventuelle commande de gros porteurs.

Eutelsat renouvelle son contrat pour le satellite 117 West A avec un radiodiffuseur mexicain.

SMCP rachète des actions pour alimenter un plan d’intéressement long terme de ses salariés.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Fermentalg…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)