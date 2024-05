L'entrepreneur et ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles, Frank McCourt, a déclaré mercredi que son organisation à but non lucratif Project Liberty formait un consortium pour acheter la plateforme de médias sociaux TikTok aux États-Unis.

Une loi signée par le président Joe Biden le 24 avril donne au propriétaire de la plateforme de médias sociaux, ByteDance, jusqu'au 19 janvier de l'année prochaine pour vendre TikTok sous peine d'interdiction.

Le projet de loi a été adopté par les législateurs américains en raison des craintes que la Chine puisse accéder aux données des Américains ou les surveiller par l'intermédiaire de l'application.

La Maison-Blanche a déclaré qu'elle souhaitait que la propriété chinoise prenne fin pour des raisons de sécurité nationale, mais qu'elle ne souhaitait pas interdire TikTok.

Le projet Liberty, en collaboration avec Guggenheim Securities, le cabinet d'avocats Kirkland & Ellis, des technologies, des universitaires et d'autres, a proposé de faire migrer la plateforme vers un protocole numérique à code source ouvert.

Project Liberty avait lancé en 2021 le protocole de réseau social décentralisé à code source ouvert, établissant un graphe social partagé qui ne dépend pas d'une application spécifique ou d'une plateforme centralisée. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar)