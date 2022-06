Le Qatar a choisi ses partenaires pour le plus grand projet de GNL au monde

Le Qatar a choisi Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Shell et ConocoPhillips comme partenaires pour l'expansion du plus grand projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, ont déclaré mardi des personnes ayant connaissance de la question.

L'expansion de North Field augmentera la production de GNL du Qatar de 64 % d'ici 2027, renforçant ainsi sa position de premier exportateur mondial de GNL et contribuant à garantir l'approvisionnement à long terme de l'Europe en gaz. Le projet North Field Expansion (NFE) comprend six trains de GNL qui feront passer la capacité de liquéfaction du Qatar de 77 millions de tonnes par an (mtpa) à 126 mtpa d'ici 2027.

L'entreprise publique Qatar Energy (QE) avait décidé de prendre seule la décision finale d'investissement pour développer le projet d'expansion North Field, d'une valeur de 30 milliards de dollars, mais a lancé un appel d'offres pour trouver des partenaires afin de partager le risque financier du développement. Les quatre sociétés, qui font déjà partie de la production actuelle de GNL du Qatar, ont soumis des offres en mai 2021, ainsi que les nouveaux venus Chevron Corp et l'Italien Eni.

Quatre personnes ont confirmé qu'Exxon et Total faisaient partie des gagnants, tandis qu'une source a déclaré que Shell et Conoco participeront au projet.

Bien qu'une décision ait été prise, une annonce officielle avec les gagnants pourrait ne pas être faite avant la fin du mois, a déclaré l'une des sources. Le directeur général d'Exxon, Darren Woods, participera à une conférence sur l'énergie avec QE plus tard en juin. QE a déclaré qu'elle tiendrait une conférence de presse et une cérémonie de signature le 12 juin, sans en préciser le sujet.

Selon l'une des sources, les quatre grandes compagnies pétrolières devraient avoir une participation totale de 20 à 25 % dans l'achat du nouveau projet, ce qui est proportionnellement inférieur à leur part dans les projets actuels, qui se situe entre 25 et 35 %.

Shell a déclaré dans un communiqué qu'elle "a soumissionné pour participer et que nous serions ravis d'être sélectionnés." Exxon est un partenaire du projet Golden Pass LNG du Qatar en Louisiane, un projet d'environ 10 milliards de dollars dans lequel QE détient 70 % des parts et Exxon 30 %.