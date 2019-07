Le Qatar annonce le succès du dialogue interafghan à Doha

DUBAI, 9 juillet (Reuters) - Le Qatar a annoncé mardi le "succès" d'un dialogue interafghan organisé ces deux derniers jours à Doha.

"Nous sommes très heureux de parvenir à une déclaration conjointe comme première étape vers la paix", a déclaré Moutlak ben Madjid Al Kahtan, l'envoyé spécial du ministère qatari des Affaires étrangères pour l'Afghanistan.

Ces discussions entre les taliban et une délégation d'une soixantaine de représentants de la société afghane, qui ont eu lieu dimanche et lundi, étaient censées faciliter les négociations entre les Etats-Unis et les insurgés islamistes pour mettre fin à l'intervention américaine.

Après la parenthèse que constituait le dialogue interafghan, Américains et taliban devaient reprendre mardi à Doha leur septième session de négociations, entamée le 29 juin.

"Nous pensons que le fossé entre les Etats-Unis et les taliban s'est rétréci. Nous espérons que les deux parties pourront parvenir à un accord ce mois-ci sur les questions en suspens", déclarait Al Kathan lundi.

L'émissaire de paix américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a pour sa part estimé samedi que la session de pourparlers en cours au Qatar était "la plus productive à ce jour".

Il a précisé sur Twitter que des progrès notables avaient été accomplis en ce qui concerne les quatre composantes d'un accord de paix: garanties contre le terrorisme, retrait des troupes, participation au dialogue et aux négociations entre Afghans, et un cessez-le-feu permanent et général.

Washington vise la conclusion d'un accord avant l'élection présidentielle afghane le 28 septembre.

Les Etats-Unis interviennent militairement en Afghanistan depuis 2001, date à laquelle ils ont chassé du pouvoir les taliban.

Depuis, les insurgés islamistes n'ont jamais contrôlé un aussi vaste territoire qu'aujourd'hui, malgré la présence d'environ 20.000 soldats étrangers, majoritairement américains, en soutien au gouvernement de Kaboul.

Les taliban refusent de négocier avec l'exécutif afghan, qu'ils considèrent comme un gouvernement fantoche au service des Américains.

La soixantaine de délégués afghans présents au Qatar comprenait ainsi des membres du gouvernement, mais pas en leur qualité officielle. (Maher Chmaytelli Jean-Stéphane Brosse pour le service français)