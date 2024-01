Le premier ministre du Qatar a déclaré lundi qu'il espérait que les représailles américaines à la suite de l'attaque qui a tué trois soldats américains en Jordanie ne compromettraient pas les progrès vers un nouvel accord de libération d'otages entre Israël et le Hamas lors des pourparlers du week-end.

"J'espère que rien ne viendra saper les efforts que nous déployons ou compromettre le processus", a déclaré le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, à un groupe de réflexion de Washington, lorsqu'on lui a demandé si les représailles américaines à la suite d'une attaque de drone menée par des militants soutenus par l'Iran pourraient faire échouer l'accord qui se dessine.

Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré dimanche le cheikh Mohammed, ainsi que le chef du service de renseignement israélien Mossad et le chef du service de renseignement égyptien, lors de discussions qualifiées de constructives par Israël, le Qatar et les États-Unis, même si d'importantes lacunes subsistent.

Le président américain Joe Biden s'efforce de faciliter la libération de la centaine d'otages qui restent en captivité depuis le massacre meurtrier du 7 octobre dans le sud d'Israël par des militants du Hamas, qui gouverne la bande de Gaza.

Selon Israël, quelque 1 200 personnes ont été tuées et 253 enlevées lors de cette attaque, qui a déclenché la guerre d'Israël pour éliminer le Hamas. Depuis, Israël a déclenché un torrent de frappes sur Gaza qui ont rasé la majeure partie de l'enclave palestinienne et tué plus de 26 000 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Depuis le début de l'offensive aérienne et terrestre d'Israël, les tensions se sont accrues au Moyen-Orient. Les forces houthies du Yémen, soutenues par l'Iran, ont frappé des cibles américaines et autres en mer Rouge lors d'attaques qui ont perturbé le transport maritime mondial.

Lors d'une escalade majeure, trois militaires américains ont été tués et au moins 34 blessés lors d'une attaque de drone menée par des militants soutenus par l'Iran contre des troupes américaines dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne, ont indiqué des responsables américains.

S'exprimant devant le groupe de réflexion Atlantic Council de Washington, le premier ministre qatari a déclaré que les représailles américaines "auront certainement un impact [...]. D'une manière ou d'une autre, elles auront certainement un impact sur la sécurité régionale et nous espérons que les choses seront maîtrisées.