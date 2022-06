Le Qatar sélectionne TotalEnergies pour un projet géant de GNL

DOHA/PARIS (Reuters) - Le Qatar a attribué dimanche à TotalEnergies une participation de 25% dans une nouvelle coentreprise, aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75%), pour augmenter sa capacité totale d'export de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le pays du Golfe prévoit d'annoncer d'autres partenaires dans les prochains jours dans le cadre de la première et la plus importante phase d'une expansion de près de 30 milliards de dollars du projet Northfield.

La coentreprise pour laquelle TotalEnergies à été retenu à l'issue d'un appel d'offres détiendra 25% du seul projet North Field East (NFE) de 32 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL, équivalent à une unité de liquéfaction (également appelée "train") de 8 Mtpa.

L'augmentation des capacités de GNL du Qatar comprendra au total six trains qui feront passer la capacité de liquéfaction du pays de 77 à 126 Mtpa d'ici 2027. Les majors pétrolières se sont portées candidates aux quatre trains de NFE, les deux autres unités faisant partie d'une deuxième phase, le North Field South.

Saad al-Kaabi, directeur général de QatarEnergy et ministre de l'énergie, a précisé que la part de TotalEnergies donnerait au groupe français 6% de l'ensemble des quatre trains de NFE.

TotalEnergies a fait savoir dans un communiqué que la partie amont du projet NFE prévoyait le développement de la zone sud-est du champ, via huit plate-formes, 80 puits et des gazoducs vers l'usine à terre.

Le groupe a ajouté que le projet porterait une attention particulière aux enjeux environnementaux et climatiques en adoptant "les standards les plus élevés pour réduire (ses) émissions".

TotalEnergies a participé au GNL qatari depuis la naissance de cette industrie, il y a environ 30 ans, à travers Qatargas 1, puis Qatargas 2 en 2005.

"Avec ses faibles coûts et ses faibles émissions de gaz à effet de serre, grâce à la capture et au stockage du carbone, l'extension de North Field apportera une contribution exemplaire et majeure à notre stratégie de croissance dans le GNL bas carbone", a indiqué le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

"Ce nouveau partenariat nous permettra en effet de renforcer notre portefeuille mondial de GNL et, avec le Qatar, il soutiendra notre capacité à contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe."

Exxon Mobil Corp, Shell, ConocoPhillips et Eni participeront également à l'expansion de North Field, qui renforcera la position du Qatar en tant que premier exportateur mondial de GNL et contribuera à garantir l'approvisionnement à long terme en gaz de l'Europe alors que le continent cherche des alternatives au gaz russe, ont déclaré des sources au fait du sujet.

(Reportage Maha El Dahan à Doha et Benjamin Mallet à Paris)